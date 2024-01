Come è noto, prima di arrivare su Netflix, Rebel Moon, nuovo lavoro di Zack Snyder, era stato proposto dal regista alla Lucasfilm come film di Star Wars scisso dalla storyline principale e vietato ai minori. Ospite del podcast DGA Director’s Cut, il cineasta ha raccontato quando ha deciso di proporre l’idea:

E ricordo di aver pensato: “Hanno bisogno di me!” (ride). “È una figata, aggiusterò Star Wars!” Anche perché avevo qualche problema con alcune decisioni [dei prequel] – non dirò cosa, ma sentivo che [la Lucasfilm] era andata un po’ fuori strada; so che è sacrilego dirlo, ma era la mia sensazione.

Stavamo lavorando al montaggio di L‘uomo d’acciaio e ricordo di aver detto a Chris Nolan [produttore del film]: “Ho avuto un’idea, chiamerò Kathleen Kennedy [capo della Lucasfilm] e le proporrò questo film di Star Wars per il quale ho un’idea” perché a quel tempo, prima della vendita alla Disney, dopo i prequel, Star Wars era in modalità silenziosa.

Snyder ha così avuto un primo incontro con Kennedy:

È andato molto bene. Quando l’ho proposto e [Kathleen Kennedy ha detto] “sembra davvero bello“, ricordo di aver detto qualcosa come: “C’è un modo per cui potrebbe essere vietato ai minori? È una cosa che si può fare?“. E lei: “Hmmmm, non ne sono sicura…” ha detto, facendo una pausa per riflettere il suo dubbio percepibile in quel momento. “Quindi stai dicendo che c’è una possibilità” ho fatto io, e lei ha risposto: “Beh, parliamo ancora e vediamo come si evolve“, e io ho detto: “Ok!“.

Così ho lasciato la riunione pensando: ‘Hanno deciso di fare un film vietato ai minori, e sarà come se qualche Jedi impazzisse!“. Ero abbastanza convinto dell’idea, e ricordo che tornai a casa e mia moglie, che è la mia partner nella produzione, mi disse: “Sei pazzo, non lo faranno mai, sei completamente fuori di testa e sei un illuso” perché, all’epoca, stavo lavorando con Superman come proprietà intellettuale e stavo avendo un po’ di problemi, è un personaggio difficile da cambiare, e non stavo cercando di cambiarlo, ma stavo cercando di modificarne un po’ alcuni aspetti – e così lei mi disse: “Sai come sarà Star Wars? Sarà un disastro per te“.