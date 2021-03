Mancano esattamente due settimane al lancio di, e oggi la Warner Bros. ha diffuso i titoli dei sei capitoli in cui sarà suddivisa la Snyder Cut che uscirà il 18 marzo in digitale anche in Italia.

Ve li proponiamo qui di seguito:

Part 1: “Don’t Con On it, Batman” (“Non contarci, Batman)

(“Non contarci, Batman) Part 2: The Age of Heroes (L’età degli eroi)

(L’età degli eroi) Part 3: Beloved Mother, Beloved Son (Amata madre, amato figlio)

(Amata madre, amato figlio) Part 4: “Change Machine” (“La macchina di scambio” – Dovrebbe trattarsi di un riferimento alla Scatola Madre visto che nella versione arrivata al cinema veniva definita “Change Engine”, motore di scambio)

(“La macchina di scambio” – Dovrebbe trattarsi di un riferimento alla Scatola Madre visto che nella versione arrivata al cinema veniva definita “Change Engine”, motore di scambio) Part 5: All the King’s Horses (Tutti i cavalli del re)

(Tutti i cavalli del re) Part 6: “Something Darker” (“Qualcosa di più cupo”)

La sinossi:

In Zack Snyder’s Justice League, determinato ad assicurarsi che il sacrificio di Superman (Henry Cavill) non fosse vano, Bruce Wayne (Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) progettando di riunire una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una minaccia in avvicinamento di proporzioni catastrofiche. La prova si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, visto che ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato per liberarsi dalle catene e riuscire così a unirsi, formando una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman (Affleck), Wonder Woman (Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) potrebbero essere un po’ troppo in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

La Snyder Cut sarà disponibile su HBO Max (e in Italia in digitale) il 18 marzo come un unico film lungo 4 ore.

