A marzo 2021 era giunta la notizia che Emerald Fennell (Una donna promettente) era stata scelta dalla Bad Robot di J.J. Abrams per scrivere il film di Zatanna, adattamento del fumetto DC Comics.

In occasione di un’ospitata al podcast Happy, Sad, Confused, la regista ha parlato del progetto spiegando che oramai è defunto:

No, non si farà. È successo prima di Una donna promettente in realtà. È stato quando J.J. Abrams era appena arrivato alla Warner Bros. per riavvare il Dark Universe con l’obiettivo di creare un un nuovo universo di eroi e cattivi.