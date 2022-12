Zoe Saldana: la star di Avatar 2 chiarisce le sue critiche ai franchise che interpreta

Qualche giorno fa, Zoe Saldana ha potuto spiegare come si senta a prendere parte a franchise colossali come quello di Avatar, del Marvel Cinematic Universe e di Star Trek.

L’attrice ha detto di essere molto grata di queste esperienze professionali aggiungendo però che, dal punto di vista artistico, si sia sentita come “bloccata”. Gli impegni che, nell’ultimo decennio abbondante, l’hanno vista impegnata nei panni di Gamora, Neytiri e Uhura non le hanno consentito di mettersi alla prova con altri ruoli (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Una dichiarazione, quella di Zoe Saldana, che ha fatto inevitabilmente discutere e su cui è voluta tornare nelle ultime ore dal red carpet della premiere di Avatar 2 a Los Angeles.

Prosegue poi:

Però sai, una volta che ho cominciato ad avere una famiglia è diventato davvero arduo per me riuscire a conciliare entrambi questi due mondi e anche il desiderio di cercare di appagare questa curiosità circa l’interpretare degli altri personaggi, dei “terrestri” che conosco meglio, ma mi trovo comunque in un posto davvero felice. In cui sono sempre stata felice. E mi relaziono benissimo con le persone che amano questo spazio. Mi relaziono benissimo con uomini come James Gunn e James Cameron, con JJ Abrams e Steven Spielberg. Forse c’è come una sorta di filo conduttore, siamo probabilmente accomunati dal sapere cosa significhi essere dei disadattati, crescere sentendo di essere come fuori posto, con il bisogno di dover creare un tuo spazio dove immaginare l’inimmaginabile. Il fatto che registi come loro abbiano visto in me, una piccola ragazza del Queens, la capacità di poter essere adeguata a raccontare quello che volevano non mi fa che essere estremamente grata ogni volta che mi richiamano.