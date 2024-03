Disney ha annunciato l’inizio della produzione in Nuova Zelanda di Zombies 4, quarto capitolo della serie fantasy.

Swayam Bhatia (The Mighty Ducks: Game Changers della Disney) sarà Vera; Julian Lerner (The Wonder Years della ABC) sarà Ray e Mekonnen Knife (Joe vs. Carole) sarà Vargas: tutti i personaggi sono nuovi misteriosi mostri soprannaturali.

Anche Lisa Chappell (McLeod’s Daughters) e Jonno Roberts (La Brea) si uniscono al cast nei nuovi ruoli di Eldress e Comandante Bright.

Il quarto capitolo della serie “Zombies” segue Zed (Milo Manheim) e Addison (Meg Donnelly) mentre intraprendono un viaggio l’estate dopo il loro primo anno di college. Man mano che le avventure si svolgono, scoprono inaspettatamente i mondi in guerra di Sunnyside e Shadyside e incontrano Nova (Freya Skye), Victor (Malachi Barton), Vera, Ray e Vargas.

Paul Hoen, regista di tutti e tre i film “Zombies”, dirigerà anche Zombies 4. Il film è stato scritto da Josh Cagan, David Light e Joseph Raso. I produttori esecutivi sono Milo Manheim, Meg Donnelly, Hoen, Light, Raso, Jane Fleming e Mark Ordesky.

Fonte: Deadline

