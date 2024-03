La settimana post-Oscar e il colpo di scena di Scream 7

Brutte notizie per i fan di The Batman, perché il film di Matt Reeves è stato rinviato di ben un anno. La Warner Bros. ha infatti deciso di ufficializzare quello che ormai veniva sospettato da molti, e cioè che il film non sarà pronto per l’uscita precedentemente stabilita, ovvero l’autunno del 2025. Il motivo è presto detto: il lungo doppio sciopero dell’anno scorso ha causato troppi ritardi, e così la pre-produzione non è ancora iniziata. La data di uscita slitta quindi a ottobre del 2026. Intanto Andy e Barbara Muschietti stanno sviluppando il “loro” The Brave and the Bold. Ma la Warner ha anche fissato una nuova data di uscita per l’8 agosto del 2025: quella del nuovo film di Paul Thomas Anderson, le cui rirpese sono in corso a Los Angeles e che a quanto pare avrà anche un alto tasso di spettacolarità, visto che la major ha ...