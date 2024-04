Le nomination ai David, l’annuncio di Matrix 5

Intanto, in Italia il cinema e l’audiovisivo sono fermi da mesi e potrebbero restarlo ancora per una questione di burocrazia, fondi pubblici da sbloccare e uffici sottodimensionati. Siamo stati all’incontro che è riuscito nell’impresa quasi impossibile di unire tutta l’industria, al cinema Adriano di Roma, a causa della mancata approvazione di una serie di decreti attuativi che devono rendere operative le modifiche alla Legge Cinema, portando allo stallo dei finanziamenti per il 2024. Abbiamo anche fatto il punto sulla situazione dell’animazione, altrettanto paralizzata. Insomma, è un momento veramente difficile dal quale speriamo si riesca a uscire rapidamente con interventi mirati e risolutivi.