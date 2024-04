Le recensioni di Challengers, gli annunci della CinemaCon, il trailer di Joker 2

La notizia di cronaca della settimana: dopo mesi di attesa, è arrivato il verdetto verso Jonathan Majors, ritenuto colpevole di due accuse di molestia e aggressione di grado minore ai danni della sua ex fidanzata Grace Jabbari, e assolto per le accuse di aggressione intenzionale di terzo grado e molestia aggravata di secondo grado. L’attore NON farà un giorno di carcere: dovrà affrontare un anno di terapia e orientamento sulla violenza domestica.