Le voci su Joker 2, i trailer di Beetlejuice Beetlejuice e Alien: Romulus

Non ci sono ancora notizie ufficiali su quale sarà l’attore che erediterà la licenza d’uccidere del James Bond di Daniel Craig, ma, nelle ultime ore, il nome di Aaron Taylor-Johnson si è riaffacciato alla ribalta come papabile nuovo 007. La notizia arriva dal The Sun, che nonostante sia un tabloid spessissimo ci prende quando si tratta di casting di importanti franchise britannici. Che sia la volta buona? Il nome di Taylor-Johnson circola già da tempo, ma sembra che ora l’attore abbia firmato. Per non saper né leggere né scrivere, lui per il momento ha liquidato le voci… LEGGI – Aaron Taylor-Johnson non capisce le critiche sulla differenza d’età con la moglie Sam: ‘A quale velocità dovresti goderti la vita?’