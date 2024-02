Ben Mendelsohn è sicuro del fatto che il direttore Imperiale Orson Krennic, il personaggio che ha interpretato nell’acclamato film di Gareth Edwards Rogue One: a Star Wars story (che abbiamo ritrovato anche nella serie animata The Bad Batch), abbia ancora molto da offrire al grande pubblico e ai fan della saga di Guerre Stellari.

A partire dalla prossima settimana, ritroveremo l’attore australiano nei primi tre episodi (dei dieci previsti) di The New Look (GUARDA IL TRAILER), la serie Tv di Todd A. Kessler – con cui Ben Mendelsohn aveva già lavorato per Bloodline, la produzione che gli è valsa l’Emmy – che racconta la vita e la carriera di Christian Dior, Coco Chanel e degli stilisti a loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda Guerra Mondiale e lanciato la moda moderna. Ed è stato proprio al junket virtuale di The New Look, in cui Ben Mendelsohn veste i panni di Dior, che il nostro Andrea Bedeschi ha potuto chiedergli se gli piacerebbe tornare nei panni di Krennic in un nuovo progetto live action e se sia mai stato contattato dalla Lucasfilm in tal senso.

Krennic, un personaggio che ha ancora molto da offrire a Star Wars

Come noto, alla fine di Rogue One: a Star Wars story Krennic muore su Scarif. Un decesso che non pone limiti di sorta in materia di eventuali apparizioni ambientate prima di questo infausto giorno, come testimoniato anche dalla già citata The Bad Batch.

Cosa, questa, di cui Ben Mendelsohn è perfettamente consapevole. Ci ha spiegato infatti che, nonostante non sia stato contattato dalla Lucasfilm in tal senso, il suo villain ha ancora molto da dare.

Andrea Bedeschi: Probabilmente avrai notato le cornici con la Principessa Leia e The Mandalorian alle mie spalle, quindi devo farti per forza una domanda. Ben Mendelsohn: Oh prego, vai pure. Andrea Bedeschi: Abbiamo già ritrovato Krennic in The Bad Batch, ma la Lucasfilm ti ha mai proposto di tornare in un progetto live action? Secondo te Krennic ha altro da dare? Ben Mendelsohn: Penso che Krennic abbia un quantitativo enorme di cose da dare ancora al pubblico. Quello che bisogna capire di un personaggio come Krennic è che, se ne avesse avuto la possibilità, avrebbe cercato d’impadronirsi dell’intera partita e mi pare che questo aspetto non sia stato ancora esplorato a sufficienza. Per quanto riguarda l’essere stato contattato dalla Lucasfilm per un nuovo progetto ti posso dire che no, non sono stato approcciato per una cosa del genere. E sì, sarebbe fantastico rivederlo da qualche parte, ma al momento tutto si ferma qui. Ma per quel che mi riguarda sarei disponibilissimo ad approfondirlo ulteriormente e in maniera significativa in quel mondo. Non mi aspettavo d’interpretare mai un personaggio come quello, ma d’altronde non avevo neanche mai previsto di diventare un attore. Per me sono tutte cose meravigliose.

