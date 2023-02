Holy Spider, Ali Abbasi ci racconta il suo cinema: “I miei film sono all’80% frutto del casting”

Incontriamo Ali Abbasi in collegamento dalla sua magione di Copenhagen per parlare di Holy Spider, il suo terzo lungometraggio dopo Shelley (2016) e Border (2018) in uscita nei cinema italiani a partire da oggi 16 febbraio. Abbasi sarà anche il regista degli ultimi due episodi della serie tv The Last of Us, ma la nostra intervista si concentra esclusivamente su Holy Spider. Il film, ispirato ai 16 omicidi di donne compiuti da Saeed Hanaei dal 2000 al 2001 nella città religiosa iraniana di Mashad, è stato presentato in anteprima alla 75esima edizione del Festival di Cannes del 2022 dove Zar Amir Ebrahimi ha vinto il premio di Miglior Attrice nei panni della giornalista che dà la caccia al serial killer Arezoo Rahimi. L’assassino è invece interpretato da Mehdi Bajestani.

Spesso citi la differenza tra “serial killer movie” e “serial killer society” e di quanto tu volessi più fare un film sul secondo concetto rispetto al primo. Puoi approfondire il tema?

Il serial killer movie diciamo classico ci porta dentro la testa di un soggetto così eccentrico da cancellare davanti agli occhi dello spettatore qualsiasi aspetto che lo circonda. Sono menti così malate e perverse da annullare ogni tipo di contestualizzazione. Il cinema spesso li affronta come esseri speciali la cui eccezionalità avvicina quei tipi di film al genere horror. Nessuno pensa al background sociale di Buffalo Bill ne Il Silenzio Degli Innocenti (1991). Nessuno immagina che tipo di salario possa percepire e che tipo di lavoro faccia. Anche Seven (1995) va in quella direzione. Per affrontare questo tipo di storia ho preferito avere un approccio più alla M – Il mostro di Düsseldorf (1931) di Fritz Lang perché non mi interessa troppo l’azione omicida o investigativa in sé quanto filmare anche e soprattutto la società attorno all’individuo come quando Lang enfatizza la presenza del mondo attorno a Peter Lorre in M facendolo risultare infinitamente più piccolo, nella seconda parte del film, rispetto a come ce l’ha fatto percepire nella prima. Lang usa un approccio sulla carta da serial killer movie americano ma di fatto ne fa uno europeo perché vuole contestualizzare la figura dell’assassino.

Il tuo serial killer, ispirato al vero Saeed Hanaei ma ovviamente filtrato attraverso la vostra rilettura a partire dalla sceneggiatura che hai scritto con Afshin Kamran Bahrami, pensa di essere un “soldato” razionale in missione per conto di Allah contro il degrado della prostituzione femminile quando invece tu chiaramente prendi posizione mostrandolo come un disturbato sessuale. Mi riferisco a due scene in cui sei molto franco da questo punto di vista: la scena di sesso con la moglie dal sapore di necrofilia e l’allucinazione sonora di una vittima che lo deride. Ti rendi conto che in questo senso inserisci una chiave quasi ironica visto che lo fai sembrare più “americano” che “iraniano”?

Voglio rispondere a questa domanda dicendo che quando sei ubriaco non sai di essere ubriaco e quasi ti indigni se qualcuno te lo fa notare. E comunque sì: il nostro Saeed è sessualmente perverso, e contorto, come e forse anche più di Ted Bundy. E’ molto più simile al classico prodotto sociale disturbato sessualmente come Bundy o Jeffrey Dahmer. Lui cerca una giustificazione nell’Iran e nel Corano per le sue perversioni. Sì è vero, abbiamo preso posizione da questo punto di vista soprattutto evidenziando l’erezione crescente nella scena di sesso con la moglie in relazione al contesto necrofilo in cui si svolge la scena.