Questa settimana,saranno su Disney Plus con Fresh, la pellicola d’esordio di Mimi Cave che sarà disponibile in streaming sulla piattaforma a partire dal 15 aprile.

Qualche settimana fa, al junket virtuale del film, abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare un po’ con la star del Marvel Cinematic Universe, Sebastian Stan, e con la protagonista dell’acclamata serie Normal People (ECCO LA SCHEDA DELLA SERIE) Daisy Edgar-Jones appunto.

Se guarderete Fresh in streaming su Disney Plus avrete modo di scoprire che il film comincia in una data maniera e poi svolta, improvvisamente, in un territorio inquietante e grottesco. Cosa questa che si riflette inevitabilmente sulle performance sia di Sebastian Stan che di Daisy Edgar-Jones. Ed è proprio la prova attoriale di quest’ultima che, specie nel terzo atto del film, diventa decisamente più fisica e action di quello che potevamo attenderci nelle battute iniziali del lungometraggio.

Motivo per cui durante la chiacchierata le abbiamo chiesto se “Sia pronta ad entrare a afar parte del Marvel Cinematic Universe”. Prima che Daisy Edgar-Jones avesse il tempo di rispondere, Sebastian Stan ha preso parola per dire:

Lancerò immediatamente questa petizione. Daisy Edgar-Jones DEVE ESSERE in un film Marvel.

Daisy Edgar-Jones, fra una risata e l’altra, aggiunge poi:

Sarebbe molto fico. Non so davvero quanto io sia pronta a fare degli stunt, ma lo adorerei davvero. Forse mi piacerebbe interpretare una villain. Mi piacerebbe interpretare la versione Marvel di un personaggio come Steve [quello interpretato da Stan in Fresh, ndr.].

Ecco qua sotto potete vedere la parte della nostra intervista con il segmento in questione:

