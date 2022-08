Altri 365 giorni è su Netflix

365 giorni è stato un piccolo caso, che piaccia o meno (la nostra opinione la conoscete). Il problema è che non sta scritto da nessuna parte che da un caso ne debbano per forza nascere altri due – e invece il franchise polacco ci ha già regalato un pessimo secondo episodio, e ora chiude (definitivamente? Non ci scommettiamo ancora) il discorso con un terzo capitolo, Altri 365 giorni, talmente vuoto e inconsistente che è difficile anche scriverne senza perdersi nel nulla.

Ci proviamo. Il primo 365 giorni glorificava il rapimento e la mancanza di consenso come base di una relazione amorosa, e ci faceva vedere due persone molto belle (Michele Morrone e Anna-Maria Sieklucka) che facevano sesso ovunque, comunque e in tutti i modi possibili. 365 giorni: adesso provava a cavalcare maggiormente il lato… vorremmo dire “thriller”, o “action”, ma sarebber...