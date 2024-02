La recensione di American Fiction, il film con Jeffrey Wright, candidato a un Oscar.

Le voci degli afroamericani non contano come quelle dei bianchi. Anche quando si parla di loro. Lo capiamo all’inizio del film quando il professore afroamericano interpretato da Jeffrey Wright è accusato da una studentessa bianca di stare facendo lezione su un libro che contiene la parola “negro”, cosa che la offende. Con molta fatica e senso della misura il professore concluderà che se lui può sopportarlo anche lei dovrebbe farcela. Finirà che sarà messo in sospensione dalla scuola per qualche tempo, cosa che innesca la trama di American Fiction. Con troppo tempo libero e una famiglia, che include una madre affetta da una malattia degenerativa, questo professore si concentra sulla sua carriera da romanziere e la fatica ad emergere. Soprattutto ora che tutti parlano di una nuova autrice afroamericana che ha scritto un libro che a suo modo di vedere è un compendio di stereotipi sulla povertà nera a uso...