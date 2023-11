La recensione di Best. Christmas. Ever!, la commedia natalizia con cui Netflix dà il via alla stagione

Anche Netflix ha abbandonato qualsiasi pretesa di decenza e ha rinunciato a spendere denaro per film decenti nella stagione natalizia, quando interi canali concorrenti (non presenti in Italia ma i cui film in un modo o nell’altro arrivano anche da noi), sfornano a getto continuo commedie di Natale in cui il membro più impegnato (e probabilmente pagato) della troupe è lo scenografo. Pieno di vischio, addobbi, lucine e neve finta fin sopra i capelli. La piattaforma aveva iniziato con produzioni animate di buona fattura, addirittura con un film che poi ebbe anche un sequel che aveva proposto uno dei migliori Babbo Natale di sempre. E ora invece è pronta a replicare il perfetto schema low cost di Natale: trama generica + star da diversi anni in disarmo + spirito di Natale così onnipresente da essere assente + valori produttivi minuscoli.

Best. Christmas. Ever! in coraggioso sprezzo dell’...