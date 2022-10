La recensione di Causeway, presentato alla Festa del Cinema di Roma e in arrivo su Apple TV+

Potrebbe essere il personaggio di un film di Paul Schrader, quello interpretato da Jennifer Lawrence in Causeway di Lila Neugebauer. Non solo perché anche questa protagonista ha avuto a che fare con la violenza e, in una quotidianità quasi apatica, deve fare i conti con ciò che le è successo: ma soprattutto perché c’è, in questo esordio di Neugebauer, la stessa idea schraderiana di cura attraverso l’affetto maldestro ma tenero tra due persone ugualmente “rotte”.

Neugebauer è ovviamente un’autrice diversa da Schrader, né ne conserva l’ispirazione calvinista e trascendentale: tuttavia, pur essendo la storia mossa molto dall’inerzia (un po’ ripetitiva, un po’ prevedibile), al suo interno dimostra chiaramente di essere guidata da uno sguardo autoriale definito e molto interessante.

Lynsey è un ingegnere dell’esercito americano che dopo un evento traumatico in Afghanistan torna a New Orleans. Di qu...