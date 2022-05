La nostra recensione di Cip e Ciop Agenti speciali, dal 20 maggio su Disney+

Riportando sullo schermo i due amati scoiattoli dopo più di 30 anni e passando a un formato differente (da serie a lungometraggio), il Cip & Ciop agenti speciali del 2022 si rivolge prima di tutto allo spettatore, non più bambino, che può avere amato la serie omonima originale e che ora può cogliere tutti i riferimenti che il film propone. Il suo esplicito modello (più volte citato direttamente) è infatti Chi ha incastrato Roger Rabbit?. Non solo ne riprende la convivenza tra personaggi animati e in carne e d’ossa, ma soprattutto l’idea di mettere al centro dell’intreccio l’industria cinematografica, in un gioco parodico non indirizzato più a un’epoca ormai passata (come la Hollywood degli anni ’40 nel film di Zemeckis) ma a quella contemporanea. Il film di Akiva Schaffer risulta dunque assai divertente finché resta in questa dimensione, mentre tira un po’ il fiato nella seconda, quando viene meno.

