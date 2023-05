La recensione di Creature di Dio, il film con Emily Watson in uscita al cinema dal 4 maggio

La storia di Creature di Dio è semplicissima. Un figlio torna nel villaggio di pescatori da cui era andato via tempo prima (per vivere in Australia!), la madre che non lo sente e non lo vede da anni è piena di gioia anche se Emily Watson (che la interpreta) già in quel momento iniziale trattiene tutto il trattenibile, come poi farà per il resto del film. Questo ritorno, lo capiamo subito, non andrà a finire bene e la madre dovrà rivedere cosa pensa del figlio e cosa prova per lui. È quindi la storia di una madre che gli eventi portano a smettere di essere una madre. Creature di Dio è pensato per lei, per quel personaggio, tutti i fatti che presenta non la riguardano eppure il film osserva solo lei e lascia che le sue espressioni guidino la vera narrazione, non quella degli eventi ma quella del cambiamento interiore della donna. Difficilissimo e abbastanza riuscito.

In Creature di Dio a contare ...