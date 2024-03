La recensione di Drive-Away Dolls, il film di Ethan Coen in uscita in sala il 7 marzo

È davvero questo il film con cui si ripresenta Ethan Coen?

Erano sei anni che non usciva un film di finzione a firma sua, nel frattempo il fratello Joel aveva girato un Macbeth in bianco e nero con Denzel Washington e lui aveva girato uno scialbo documentario su Jerry Lee Lewis, tutto a causa delle difficoltà a produrre gli ultimi film e di una sopraggiunta mancanza di entusiasmo nei confronti del fare cinema. Questo dovrebbe invece essere un film pieno di entusiasmo, una commedia degli idioti nello stile dei film girati con il fratello, molto rapida, divertente, piena di riferimenti alle storie criminali, piena di casualità che cambia il corso della storia e di personaggi secondari iconici. Eppure non è così. Sembra strano perché il cinema dei fratelli Coen è così pieno di altri film e quando è di commedia così pieno del piacere di rimettere in scena luoghi comuni del cinema anni ‘50 e ‘60 sapendone...