La recensione di Godzilla e Kong – Il nuovo impero, il film di Adam Wingard in sala dal 28 marzo

Alla fine non solo ci si mena un bel po’, ma a farlo sono anche molti di più di quelli che si poteva prospettare, con diversi nomi noti della mitologia di Godzilla che fanno la loro prima apparizione. Fan service e destruction derby. Godzilla e Kong – Il nuovo impero è quello che promette, fa quello che si presuppone debba fare, lo fa in grande stile e con tutta la dovizia di world building che si conviene. Molto infatti si può oppugnare al film (in primis di essere vecchio) ma nessuno può accusarlo di non essere quel che desidera essere o non fare quello che è stato creato per fare. C’è quindi una capacità di lavorare sulla soddisfazione del proprio pubblico superiore a molto altro cinema commerciale, che invece alterna ambizioni sovradimensionate a tentativi fallimentari di deviare dal proprio percorso.

I due titani protagonisti sono separati per quasi tutto il tempo come è u...