La recensione di Hai mai avuto paura?, al cinema dal 27 luglio

Non che sia troppo esplicito, però l’horror italiano Hai mai avuto paura? tenta di fatto di adattare all’immaginario del Romanticismo italiano (con un personaggio simil-leopardiano) fantasie vampiresche di memoria ottocentesca. L’idea sarebbe anche forte, è una cosa che per esempio il cinema americano ha già fatto qualche anno fa con La leggenda del cacciatore di vampiri, dove una figura storica come Abraham Lincoln veniva rivista in chiave fantasy. Hai mai avuto paura? invece, pur partendo da un buono spunto di generificazione storica, fallisce miseramente per inventiva, coraggio e realizzazione.

Scritto e diretto da Ambra Principato, Hai mai avuto paura? si svolge nell’Italia del 1820 e ha come protagonista un bambino artisocratico che dovrebbe avere paura del buio mentre in realtà la cosa che lo spaventa è nello specifico “la creatura” in forma di lupo (anche se non si vede mai, ma così viene descritta) che terrorizza l...