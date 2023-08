Il Castello Invisibile, la recensione in anteprima. Il film sarà disponibile l’11, 12 e 13 settembre al cinema.

Il 2023 è stato, ed è tutt’ora, un grande anno per l’animazione sia europea che nipponica. Mentre in Giappone è uscito l’ultimo film di Hayao Miyazaki (Il Ragazzo e l’Airone, in Italia dal primo gennaio 2024), il prossimo settembre l’instancabile Anime Factory porterà al cinema per soli tre giorni Il Castello Invisibile.

Trattasi del nuovo film di Keiichi Hara, già regista del toccante Colorful e di Miss Hokusai, e basato sul best seller giapponese omonimo scritto da Mizuki Tsujimura. Il film è stato affidato a A-1 Pictures (Sword Art Online, Seven Deadly Sins) e sarà nei cinema italiani adall’11 al 13 settembre. Abbiamo visto in anteprima Il Castello Invisibile in lingua originale con i sottotitoli in italiano, e tra alti e bassi p...