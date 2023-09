La recensione di King Of Killers, il film d’azione con Frank Grillo disponibile dal 22 settembre su Prime Video

Non è possibile parlare, guardare o anche solo valutare King Of Killers prescindendo dai suoi valori produttivi evidentemente microscopici. Questo è un film pensato, scritto, recitato e girato con poco, senza idee e senza inventiva. È a tutti gli effetti un film povero da ogni punto di vista, espressione di Kevin Grevioux, che l’ha sia diretto che scritto (da solo). Attore diventato filmmaker, Grevioux ha iniziato a scrivere concependo la storia e i personaggi di Underworld (ma non la sceneggiatura) e poi attraverso corti, episodi di serie e altri contributi a film diversi (ad esempio sua è la graphic novel da cui viene la terribile storia di I, Frankenstein) è arrivato a questo suo primo film interamente scritto e diretto. E non è un buon biglietto da visita.

Dietro una storia tipica da action hero degli anni ‘80 (qualcuno gli ha fatto fuori la moglie e la figli...