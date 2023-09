La nostra recensione di A Million Miles Away, dal 15 settembre su Prime Video

Le riconoscibili note di California Dreamin’ aprono A Million Miles Away su immagini di piantagioni, ma bastano pochi secondi per capire che si tratta in verità della versione spagnola della celebre canzone dei Mamas & the Papas. Sta, in fondo, tutta qui l’operazione del film, storia del primo astronauta messicano nello Spazio. Un biopic pregno dell’epica del sogno americano, che, seppur connotata dal background del suo protagonista, viene riproposta in tutto il suo splendore.

Membro di una famiglia di contadini, da piccolo José Hernandez (Michael Peña) si sposta dal villaggio rurale di Michoacan, in Messico, ai campi della San Joaquin Valley (California). Qui comincia a frequentare la scuola, facendosi notare per la sua notevole intelligenza. Grazie all’appoggio dei genitori, riesce a continuare gli studi e a entrare nel Lawrence Livermore National Lab, ma il suo sogno resta quello di ...