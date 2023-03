La recensione di Money Shot: la storia di Pornhub, il film documentario in uscita il 15 marzo su Netflix

Il documentario di inchiesta senza una vera inchiesta è una specialità di Netflix. I documentari che condannano, svelano complotti e illuminano aspetti marci di un micromondo vanno benissimo e vengono prodotti su ogni tema, specialmente quelli più controversi e notoriamente infiltrati da interessi economici giganti. Money Shot applica questo stesso identico format al mondo del porno in streaming, che vuol dire principalmente Pornhub, con un atteggiamento ambivalente che di certo era più sensato nella testa di Suzanne Hillinger, che il film l’ha diretto, di quanto non lo sia nella realtà.

Il punto è di raccontare le ultime traversie del più grande archivio di materiale pornografico del mondo da due fronti. La prima è quella di chi, nel 2020 e per conto del New York Times, ha svelato come in realtà in mezzo a Pornhub ci sia moltissimo materiale pedopornografico o violento che viene c...