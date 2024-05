La recensione di Parthenope, il nuovo film di Paolo Sorrentino presentato in concorso a Cannes

Siamo in zona Youth. Quando Paolo Sorrentino ha un credito da spendersi a seguito di un film di particolare successo, lo fa girandone uno come Parthenope. La sua idea di un film più personale e meno mainstream è questa, quella già espressa in This Must Be The Place (che venne dopo la consacrazione di Il divo) e già vista in Youth – La giovinezza (che venne dopo i trionfi di La grande bellezza). Ora dopo È stata la mano di Dio arriva Pathenope, un film in cui la protagonista è una ragazza lungo più di cinquant’anni di vita a Napoli, che di situazione in situazione, di incontro in incontro, cerca di sanare la sua curiosità verso la natura umana. E se già i film più narrativi di Sorrentino vivono sempre di momenti tra il sublime e il misero, tra l’alto e il bassissimo, questo esplicita ancora di più quest’andamento affiancando scene più che raccontando qualcosa. È una strip story pi...