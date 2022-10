La recensione di Rapiniamo il Duce, il film in uscita su Netflix il 26 ottobre presentato alla Festa del Cinema di Roma

Quante domande! C’è da rompersi la testa guardando Rapiniamo il Duce, progetto pronto per Netflix concepito perfettamente ed eseguito al di sotto del livello che meritava. In troppi momenti si fatica a capire la ragione di certe scelte e la ratio che ha guidato la produzione intorno ad una storia e una sinossi a prova di bomba. Gnesini, Strada e De Maria da qualche anno lavorano intorno al crimine con grande originalità e abilità, hanno scritto Italian Gangster (documentario di ricostruzione molto molto buono) e Lo spietato, altro film criminale per Netflix con Scamarcio di sorprendente riuscita. Tutti diretti da De Maria stesso. Ora Rapiniamo il Duce sembrava il perfetto passo avanti per loro, una vera promozione, e invece, proprio nel trasformare tutto quel che hanno dimostrato di saper gestire in fumettoso, crollano.

La storia è quella di una banda di reietti che ...