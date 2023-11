La nostra recensione di Un ritratto in movimento. Omaggio a Mimmo Jodice, documentario di Mario Martone presentato al Torino Film Festival 2023

Per poter giudicare Omaggio a Mimmo Jodice, bisogna scegliere da che prospettiva guardarlo. Come prodotto realizzato per una mostra alle Gallerie d’Italia di Torino (questa la sua reale destinazione) è perfetto. Come mediometraggio a sé stante (presentato fuori concorso al Torino Film Festival 2023) lascia molto a desiderare.

Il film di Mario Martone si dipana attraverso i lavori del grande fotografo, ricordi e testimonianze di colleghi, galleriste e intellettuali di diverse generazioni che in vario modo sono entrati in contatto con lui: da Francesco Vezzoli, a Antonio Biasiucci, da Marino Niola a Stefano Boeri, fino alla moglie Angela, che per prima ha visto e sostenuto le sue potenzialità. In una durata più contenuta (50 minuti), il regista napoletano in parte ripropone quanto fatto col suo film precedente, Laggiù qualcuno mi ama, docu...