La recensione di Shirley, una donna alla Casa Bianca, il film di John Ridley disponibile su Netflix dal 22 marzo

I meme che prendono in giro Netflix per il suo eccesso di inclusività e per la tendenza a posizionarsi dalla parte delle cause più giuste con una certa sbrigativa goffaggine sbagliano, perché Netflix fa molto altro. Certo anche Netflix alle volte sembra mettercela tutta per farsi prendere in giro. Un film come Shirley è più o meno quello che si potrebbe immaginare, la celebrazione di un personaggio afroamericano in forma agiografica e con un’impresa (cioè un film dedicato) forse superiore ai meriti effettivi. Soprattutto è un film con nessuna personalità o cultura afroamericana, ma la blanda riproposizione delle più pigre operazioni bianche, solo con tutti personaggi di un altro colore.

Shirley Chisholm è stata un deputato del congresso, la prima donna afroamericana ad essere eletta, e il film racconta uno snodo importante della sua vita politica, uno solo, finito con un nu...