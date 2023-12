La recensione di The Family Plan, disponibile su AppleTV+ dal 15 dicembre

Ma quante volte l’abbiamo già visto un film come The Family Plan? Parliamo del filone del papà-è-uno-sfigato-ma-in-realtà-è-super-cool, di cui Io sono nessuno (con un Bob Odenkirk a briglia sciolta) è il più virtuoso esempio recente. Non a caso quel film era scritto da Derek Kolstad, il creatore di John Wick: e non a caso, a sua volta, anche The Family Plan cerca di emulare quel mood da antieroe tutto-mistero e tutto-acrobatico che, tuttavia, questa sceneggiatura di David Coggeshall riesce a malapena a sfiorare.

Diretto da Simon Cellan Jones, The Family Plan è infatti quel tipo di film d’azione/commedia farcito di stereotipica coolness e facile ironia, che cerca di così tanto di rientrare nel genere (coprendo tutte le caselle: il personaggio, la situazione e relativo dispiegamento, le battute, le scene adrenaliniche) da risultare completamente privo di personalità.

Il protagonista è – non a caso – il...