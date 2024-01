La recensione di The Kitchen, il film uscito su Netflix il 18 gennaio co-diretto da Daniel Kaluuya

Per il suo esordio alla regia Daniel Kaluuya (protagonista di Get Out, premio Oscar per Judas and the Black Messiah e protagonista di Nope) si è affiancato a Kibwe Tavares, regista di corti di fantascienza britannico dalla personalità così spiccata che, guardando il prodotto finito, viene da pensare che sia stato Tavares a trovare in Kaluuya una spalla per un suo progetto. The Kitchen è fantascienza umanista inglese, in cui in una Londra del futuro padre e figlio si cercano. Il primo lavora in un obitorio distopico nel quale i cadaveri sono trasformati in piante, il secondo ci finisce quando la madre muore, i due si incontrano e per una coincidenza capiscono di essere padre e figlio senza dirselo.

È tutto un gioco di attrazione e repulsione, questi due uomini sanno di essere legati da qualcosa e da quando si incontrano faticano a non stare più insieme mentre il ragazzo, rimasto solo, sem...