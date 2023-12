La recensione di The Lost King, il film di Stephen Frears disponibile su Sky dal 6 dicembre

La detection è tutta ribaltata in The Lost King. È la storia (vera) di una donna, un’appassionata di storia e di Riccardo III, che a partire dal 2012 ha indagato, lottato e infine scoperto i resti di re Riccardo III, finendo per dimostrare che molto di quello che si è sempre pensato su di lui (anche per via degli scritti di Shakespeare) non era vero ma propaganda. La protagonista deve scoprire molte cose, dove è sepolto Riccardo III in primis ma anche con chi parlare e chi abbia fatto cosa, tuttavia invece che procedere di indizio in indizio, nel più classico dei processi di deduzione all’inglese, procede per sensazioni. Ha la sensazione che Riccardo III non sia quello che si dice, ha la sensazione che sia possibile trovarlo e anche la sensazione che si trovi sotto un parcheggio. Viene molto presa in giro per questo, da tutti, ma non dal film. E l’impresa vera è convincere anche noi che esista...