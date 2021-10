The Manor, la recensione

Ormai sembra essere una vera e propria moda produttiva quella di raccontare la demenza e l’Alzheimer al cinema (recentemente con The Father, Falling, Supernova) ma sicuramente l’imbarazzante horror The Manor non ha rivali per la sconvolgente banalità con cui riesce a ridicolizzare l’argomento.

Scritto e diretto da Axelle Carolyn, regista di episodi seriali per The Haunting of Bly Manor e American Horror Story, The Manor ha per protagonista l’ex ballerina Judith Albright (Barbara Hershey), una neo settantenne che, dopo i primi sintomi della malattia, decide di andare in una struttura di cura. L’ambiente in cui si ritrova si rivela però ben presto inquietante, abitato da segreti e oscuri complotti: forse le sue deliranti visioni notturne non sono solo frutto di una degenerazione cerebrale…

Di problemi The Manor ne ha tantissimi, a partire dal suo andamento costantemente prevedibile e dal suo essere semplicemente farcito di cliché e null’altro. Siamo totalmente de...