La recensione di The Mother, il film d’azione con Jennifer Lopez in uscita su Netflix il 12 maggio

Che questo film senta di avere qualcosa da dimostrare lo si vede dagli stunt. È la storia di una donna addestrata ai massimi livelli per essere una macchina di morte in mano all’esercito, un’assassina ma anche un soldato per operazioni speciali. E come sempre in questi casi qualcosa va storto, qualcuno gli si rivolta contro e il mentore da che sembrava come un padre per lei, si rivela il peggiore. Uno scontro rischia di ucciderla e quasi elimina la bambina che ha in grembo. Una volta che questa è nata però non potranno stare insieme, troppo pericoloso, quindi viene data in adozione. Qui inizia The Mother, il cui punto cruciale è chiaro fin dal titolo (parliamo di un film in cui l’istinto materno è il centro di tutto) e come detto dagli stunt, proprio già dai primi, si sente fortissimo il bisogno di rimarcare qualcosa, di accreditarsi in un regno che non solo non è quello di Jen...