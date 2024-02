La recensione di Una bugia per due, il nuovo film diretto da Rudy Milstein, in arrivo al cinema dall’1 febbraio.

È un esordio notevole quello di Rudy Milstein. Alla sua prima regia, anche coautore della sceneggiatura, l’attore francese dimostra di avere già ben chiaro cosa dire e come dirlo. Una bugia per due è una commedia sociale tanto divertente quanto acuta nel raccontare il presente. Un film politico che non sembra mai a tesi, perchè ha quella capacità rara di trasformare i meccanismi del genere – dalla risata all’equivoco – in piccoli momenti di illuminazione, legando l’emozione alla scoperta dei lati paradossali della realtà. Di fare buona satira, in sostanza, trattando la comicità come strumento di osservazione anzichè come rifugio o comfort food per la mente.

Louis (Vincent Dedienne) è un avvocato alle prime armi, troppo gentile e sottomesso per essere preso sul serio dai colleghi. Tutto cambia quando il suo studio legale assume la difesa di una multinazionale di pesticidi ac...