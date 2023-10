Chi l’ha detto che i film horror non si possono guardare in famiglia con bambini o adolescenti? Anzi, spaventarsi insieme è un’esperienza molto salutare. Perché fa vedere che tutti possono avere delle paure, anche i grandi. Insieme però si possono vincere! Non serve Inside Out per dirlo, le sensazioni di inquietudine, disagio, la voglia di girare lo sguardo altrove, sono parte della vita. Iniziare insieme il viaggio nei film che fanno accendere la luce dopo averli visti, o che fanno rannicchiare sul divano, è un’esperienza che i bambini non dimenticheranno mai. Lì si può pronunciare la frase fondamentale, come un’iniziazione cinematografica, quella detta almeno una volta da qualsiasi genitore: “è solo un film”.

Per aiutarvi a scegliere i film da vedere ad Halloween, ma anche durante gli altri momenti dell’anno, abbiamo fatto una pre selezione di dieci titoli che possono essere adatti. Li abbiamo anche classificati secondo l’età consigliata per la visione. Partiamo da molto piccoli, quindi non aspettatevi sin da subito horror veri e propri, ma film che mettono a tema la paura. Proviamo quindi anche a descriverli, per capire meglio quali brividi sono capaci di suscitare. Non tutti sono horror, in senso stretto, ma presentano scene di paura o atmosfere che inquietano.

Buona lettura con i nostri 10 horror per bambini e ragazzi da guardare in famiglia.

Monsters & Co.

Consigliato dai 4 anni – La paura non è a senso unico

Non è un horror per bambini, Monsters & Co. è un film che spiega ai bambini che l’orrore esiste, che ci si può spaventare, ma che ognuno è spaventato da cose diverse. E questo è importantissimo, perché non iniziare da qui il nostro percorso? La città di Mostropoli produce energia grazie alle urla dei bambini. Sulley è un grande spaventatore ma, come tutti i mostri, è terrorizzato dagli esseri umani. Soprattutto dai più piccoli!

Qualcosa va storto e una bambina, soprannominata Boo si introduce nel mondo dei mostri. La premessa è una delle più brillanti mai partorite dalla Pixar in un film che riesce a far affezionare i bambini ai personaggi che dovrebbero fargli paura. È soprattuto uno strumento per i genitori per parlare ai più piccoli che magari hanno qualche inquietudine che non sanno esprimere.

Jumanji

Consigliato dai 6 anni – L’avventura è materia per cuori forti, ma è bellissima

Il Jumanji originale, quello del 1995 ha terrorizzato una generazione intera. Facciamo in modo che abbia lo stesso effetto sulle altre! Perché Joe Johnston ha fatto un film che riesce ad essere spassosissimo e anche a occupare gli incubi per giorni. C’è un gioco maledetto, i bambini devono arrivare alla fine e vincere per sopravvivere. Le prove sono creative, sempre più difficili. Quando arrivano le trasformazioni fisiche, i veri pericoli e i jump scare non importa quante anni figurano sulla carta di identità: il gioco inizia a sembrare una presenza viva, un nemico, una presenza inquietante. Che brivido l’ultima scena, quando la magia riemerge, quando il gioco non è completamente sconfitto!

Emozioni fortissime e bellissime senza una goccia di sangue. I più piccoli sono abituati all’avventura come qualcosa di eccitante, da eroi. Invece l’avventura è materia per cuori forti, fa paura, bisogna affrontarla con responsabilità. Proprio per questa è bellissima.

La sposa cadavere

Consigliato dai 7 anni – La morte va rispettata

A questo punto vi sareste aspettati The Nightmare Before Christmas come film horror da guardare in famiglia. Ma già lo conoscete e, probabilmente, è stato visto ad Halloween (o in alternativa a Natale). Vi rimandiamo qui per sapere alcune curiosità della lavorazione.

La sposa cadavere è un film diretto (questa volta in solitaria) da Tim Burton. Lo stile è il suo: si citano le silly symphonies, l’espressionismo tedesco e l’immaginario folkloristico. Una storia d’amore nel limbo tra la vita e la morte. Come nei migliori film del regista, c’è un costante senso di paura e di decadenza. Il film, come un corpo in decomposizione, sembra fragile e pronto a degenerare nell’orrore. Invece il vagare di Victor nel mondo dell’aldilà è una poetica esplorazione della morte. Perfetto per parlare di chi non c’è più.

Coraline e la porta magica

Consigliato dai 7 anni – L’importanza dei desideri e del prendersi cura della realtà

Neil Gaiman scrive la storia, Henry Selick dirige l’adattamento. Coraline lavora sull’immaginario horror in maniera radicale. La protagonista viaggia un po’ come Alice, in un paese però che di meraviglie ne ha poche, tra una dimensione e l’altra. Le persone che abitano quel posto hanno dei bottoni cuciti al posto degli occhi. Già questo basta a far rabbrividire. Nulla in confronto a quando la madre di Coraline le dice che se vuole restare con lei dovrà farsi strappare gli occhi e cucire dei bottoni a sua volta.

Giochi mentali, ricatti emotivi, fuga in uno spazio vuoto: questa fiaba ha la stessa potenza di quelle più dure dei Grimm. Un incubo vero e proprio con un’atmosfera pazzesca. Un film meraviglioso sui desideri. Uno specchio in chiave dark che aiuta gli spettatori a guardarsi dentro e ad accettare la quotidianità, lavorando su di essa, senza desiderare ciò che non si può avere, ma trasformando l’esistente.

Per i più grandi che hanno amato Coraline, si consiglia di dare un occhio allo sperimentale e travolgente MirrorMask.

Gremlins

Consigliato dai 10 anni – Rispetta le regole e non mangiare dopo mezzanotte

Non si è mai pronti per i Gremlins, un film senza target: una commedia horror con animaletti carini e che fa anche abbastanza paura. Un cult assoluto dove si riflette subliminalmente anche sul rapporto genitori e figli, e sull’accompagnamento alla crescita. Tanti generi diversi dentro a un film che cambia sempre faccia. Commedia, horror e ancora commedia. Il design delle creature è perfetto e il meccanismo della sceneggiatura funziona alla grande.

Come horror per tutta la famiglia, sempre di Joe Dante ma più recente di Gremlins, si segnala anche il sottovalutato The Hole (2009).

Il sesto senso

Consigliato dai 12 anni – Gli altri aiutano a capire noi stessi

Il film che lanciò M. Night Shyamalan sulla scena internazionale è ancora oggi un thriller paranormale che riesce a conquistare anche oltre le sue idee più note (alcune scene diventate meme, il colpo di scena finale tra i più celebri di sempre). È perfetto come primo horror per adulti. Il suo contenuto non è, di per sé, impressionante, eppure come The Others o Signs (altri due titoli consigliati per questa fascia di età) riesce a costruire un’atmosfera tesissima.

C’è che affascina è l’uso “in positivo” di tanti cliché dei film di paura. I fantasmi sono, come spesso capita nel mondo orientale, solo anime in pena che non hanno alcun desiderio di fare del male. Il sesto senso cattura grazie alla tenera storia tra lo psicologo infantile Malcolm Crowe e il bambino che ha in terapia. La scoperta del segreto del piccolo porterà l’uomo a rivedere radicalmente tutto ciò che sa della sua vita.

Poltergeist – Demoniache presenze

Consigliato dai 12 anni – Il primo soprannaturale non si scorda mai.

Spielberg o Tobe Hooper? Per le questioni di paternità di Poltergeist vi rimandiamo qui. Ovviamente parliamo dell’originale. Un film potentissimo capace di portare l’orrore in famiglia, a far vedere gli eventi soprannaturali proprio con gli occhi degli abitanti di una casa infestata. Il rumore della televisione accesa senza alcuna trasmissione non ha mai fatto così paura.

Per noi non esiste horror per tutta la famiglia migliore di Poltergeist.

Il labirinto del fauno

Consigliato dai 14 anni – Gli orrori della guerra

Il film in Italia è stato vietato ai minori di 14 anni. L’opera di Guillermo del Toro ha infatti qualche scena di violenza grafica molto dura, mai gratuita però. Siamo in Spagna nel 1944, gli eventi reali della guerra civile spagnola e della presa di potere da parte di Francisco Franco si mescolano con il fantastico. Ofelia si rifugia in un mondo incantato. Proprio come accade in Coraline, la fiaba si tinge di nero. Il fauno è mostruoso, ma lo è assai meno degli uomini che stanno ancora combattendo nella realtà.

La struttura è quella classica, la bambina creduta principessa deve superare tre prove, ma la conclusione è ben diversa da quella che ci si aspetta. Seconda parte della trilogia, non ancora completata, sulla guerra civile Il labirinto del fauno usa un immaginario veramente potente per commuovere e colpire nel profondo raccontando gli orrori della guerra.

IT

Consigliato dai 14 anni – Hai paura della paura?

Tra i film horror da guardare in famiglia, IT è la proposta più “dura”. Questo non vuol dire che la sua carica di terrore sia alta e insostenibile. Anzi! IT, in qualsiasi versione, ma meglio quella più moderna, è prima di tutto una gran bella storia di formazione. Seguiamo i sette amici del Club dei Perdenti in due epoche diverse: l’età della crescita e quella della maturità. Stephen King riflette sulla paura stessa, Pennywise è un villain straordinario, molto più di un personaggio horror iconico, è un archetipo, un volto che rappresenta molti mostri.

IT è un horror puro, ma è anche il titolo perfetto per entrare nel genere. Fa paura, ma non troppo, è duro, ma mai inguardabile. Soprattuto è però un racconto ben fatto, gli spaventi ci sono ma vanno a braccetto con dei personaggi a cui ci si affeziona e una città, Derry, piena di carattere. Un rito di passaggio verso l’età adulta.

L’alba dei morti dementi

Consigliato dai 14 anni – Per ridere degli zombie

Chi l’ha detto che zombie, sangue e budella devono essere visti solo in una chiave seria? Per chi vuole conoscere i trucchi con cui i registi ci spaventano e vederli ricomposti in chiave comica, il film di Edgar Wright è perfetto. Fa molto ridere, ma anche la parte di invasione dei morti viventi è ben fatta, solo che non darà gli incubi. Anzi!

È un ottimo modo per guardare un film con i mostri anche se non si ama l’horror. Il film è vietato ai minori di 14 anni, ma con un po’ di cautela si può provare anche prima.

Seguiteci su TikTok!

LEGGI ANCHE – 20 Film horror da vedere

Classifiche consigliate