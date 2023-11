“Thriller” è un nome bellissimo per un genere, perché è proattivo. Commedia, tragedia, horror… sono tutti nomi descrittivi, che spiegano cosa aspettarsi. Thriller invece è “tutto ciò che ti fa venire un brivido”: se un film suscita un misto di emozione, paura, aspettativa, sorpresa, anticipazione e preoccupazione, allora è un thriller. Il che diventa un problema nel momento in cui bisogna tracciare chiaramente i confini del genere: guardate la pagina Wikipedia dedicata, per esempio, e scoprirete definizioni tipo “if it thrills, it is a thriller”, se ti fa sobbalzare è un thriller. La conseguenza è che tutto può essere thriller: un dramma storico, una commedia nera, un poliziesco, anche un film di pirati se volete.

Per cui non è facile indicare 20 thriller da vedere a tutti i costi per avere una panoramica il più ampia e completa possibile del genere: ci sono titoli che non abbiamo inserito nonostante abbiano evidenti elementi thriller, e che in un’altra lista più di ampie vedute potrebbero rientrare – da Aliens a Mulholland Drive passando per Jurassic Park. Noi abbiamo provato a muoverci entro i più ristretti confini del genere tracciati da Hitchcock, evitando ibridi con la fantascienza, il fantasy, il western, l’horror e l’action (a proposito, per quello se volete abbiamo quest’altra lista).

Basic Instinct

Il massimo rappresentante di quel breve ma bollente periodo nel quale il thriller erotico, che univa gli elementi tipici del genere con una carica sessuale esagerata anche rispetto alle femme fatale del passato e usava il sesso come parte integrante della narrazione, dominava la scena. Non c’è solo sesso: l’arcinota scena delle gambe tende a farci dimenticare che il resto del film è un piccolo capolavoro di tensione.

Duel

Tristemente mai uscito al cinema e tratto da un racconto di Richard Matheson, il debutto alla regia di Steven Spielberg è un concentrato di tensione tanto più insostenibile perché ingiustificata: David Mann non sa perché quel camion lo segua, ma per quanto si sforzi non riesce a liberarsene.

Face/Off

Terzo film americano per John Woo, per il quale ha la fortuna di avere un Nicolas Cage all’apice del suo talento, talmente strabordante da divorarsi anche il compagno di set John Travolta. Ne avevamo parlato qui e qui.

Funny Games

A proposito di tensione insostenibile perché ingiustificata, il film di Haneke è uno dei thriller più agghiaccianti degli ultimi decenni perché non c’è alcun motivo dietro alla violenza perpetrata da Paul e Peter, se non la voglia di decostruire i meccanismi dell’orrore e rifletterci con sguardo clinico, distaccato e crudele.

I soliti sospetti

Il film di Bryan Singer è una collezione di trope e strumenti del mestiere del buon thriller: il narratore è inaffidabile, alcune informazioni fondamentali non ci vengono rivelate per mantenere alta la tensione, e soprattutto ha finale shock a sorpresa che ti fa ripensare a tutto quello che hai appena visto.

Il braccio violento della legge

Il film più bello di tutti, o quantomeno uno dei film più belli di tutti. Ne avevamo parlato approfonditamente qui. Pensare che esiste una persona che nel giro di tre anni ha girato questo e L’esorcista ti fa venir voglia di rivalutare tutta la tua vita – in negativo.

Il fuggitivo

Grandi prestazioni attoriali, grande regia, una sceneggiatura complessa e stratificata ma non intricata, e in generale una classe sopraffina per un thriller magari poco sorprendente, ma impeccabile e universale nonostante risalga a trent’anni fa. Ne avevamo parlato qui.

Il salario della paura

Ancora Friedkin, questa volta con il suo film più sottovalutato: cogliamo l’occasione per invitarvi a riscoprirlo, e a scoprire come si fa a raccontare una storia per immagini tenendo sempre la tensione altissima e riducendo al minimo l’utilizzo di parole.

Il silenzio degli innocenti

Molti thriller sono basati sul loro villain prima ancora che sul protagonista, perché un buon villain può bastare da solo per fare un film: lo dimostra l’intera saga di Saw, per esempio, e lo dimostra ovviamente il film di Jonathan Demme, nel quale peraltro l’iconico Hannibal Lecter compare per poco più di una decina di minuti, a dimostrazione che la qualità conta più della quantità. Ne avevamo parlato qui.

Inside Man

Un altro thriller che fa un largo uso di tutti gli strumenti del mestiere possibili e immaginabili, divertendosi a sviarci e distrarci e attirare la nostra attenzione sulle cose sbagliate, ma senza mai nasconderci davvero nulla, e soprattutto senza mancarci di rispetto. Ne avevamo parlato qui.

Intrigo internazionale

La storia di un uomo che viene scambiato per qualcun altro e viene così travolto in una serie sempre più catastrofica di eventi che lo porterà, alla fine, dentro al naso di Lincoln. Hitchcock meriterebbe una lista a parte, noi abbiamo scelto di rappresentarlo con quello che potrebbe essere il suo capolavoro – se non siete d’accordo sostituitelo con un altro titolo a vostra scelta, magari La finestra sul cortile.

L’infernale Quinlan

Più noir che puramente thriller, ma con tematiche e un’ambientazione che sembrano uscite da un film di cinquant’anni dopo. Difficile spodestare Quarto potere dal trono di miglior film di Orson Welles, ma L’infernale Quinlan si batte con tutte le sue forze per riuscirci.

Le vite degli altri

Anche la Storia, quella vera, quella con la S maiuscola, può assomigliare a un thriller. E certo, i protagonisti di Le vite degli altri, controllati (o controllori) nella Berlino Est dalla Stasi, avrebbero fatto volentieri a meno di quei brividi. In teoria un film del genere dovrebbe servire anche a evitare di ritrovarci in futuro in una situazione simile: decidete voi se siamo o meno sulla strada giusta.

Psyco

Speriamo che sopra non abbiate sostituito Intrigo internazionale con Psyco, perché Psyco si merita ovviamente una menzione, non solo perché è uno dei più grandi thriller di sempre, ma perché potrebbe essere il più influente dell’intera filmografia di Hitchcock – e non è poco.

Quel pomeriggio di un giorno da cani

La storia di una rapina mai compiuta, finita male prima ancora di cominciare e degenerata nell’eponimo giorno da cani. È una storia vera, il che la rende ancora più surreale, ed è anche un mix clamoroso di generi e toni diversi, tutti racchiusi sotto una calda coperta di tensione.

Seven

Uno dei marchi di un classico è la sua capacità non solo di sconvolgere al momento della sua uscita, ma di restare sconvolgente nonostante gli innumerevoli tentativi di imitazione (l’intero franchise di Saw non esisterebbe senza il film di Fincher, per dirne una). Seven, quasi trent’anni dopo, è ancora agghiacciante.

Va’ e uccidi

Nessun periodo della storia contemporanea è mai stato paranoico e pieno di tensione quanto la Guerra Fredda, e Va’ e uccidi è la perfetta rappresentazione di questo concetto: è un thriller internazionale basato sull’idea del “noi vs. loro” e soprattutto dei “loro” che riescono a superare le nostre difese e infettare anche i “noi”.

Velluto blu

David Lynch ha sempre flirtato con il thriller (come dimostra anche la nostra introduzione al pezzo), mischiandolo però con altri generi e con le sue personali visioni. Velluto blu è, in questa filmografia che è anche da brivido, quello che più si avvicina alla definizione di thriller classico.

Vestito per uccidere

Torniamo al thriller erotico con uno dei migliori film di colui che è stato da più parti indicato come uno dei pochi veri eredi di Hitchcock. Non a caso Vestito per uccidere riprende molti elementi da Psyco, tra cui la scelta (che scatenò anche parecchie polemiche) di avere una persona transgender in un ruolo da pluriomicida.

Zodiac

Chiudiamo con un altro film di David Fincher, che per certi versi si colloca all’estremo opposto dello spettro rispetto a Seven: dove il primo puntava sui brividi di disgusto e shock, Zodiac è un giallo intellettuale e che si dipana con i ritmi dell’inchiesta giornalistica, ed è anche, infatti, incidentalmente, uno dei migliori film sull’argomento mai fatti. Il suo merito più grande è probabilmente quello di saper generare tensione pur essendo la storia di una caccia al killer finita male per le forze dell’ordine, e di un caso mai risolto.

