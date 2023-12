Alan Wake 2: 5 film da vedere se hai amato il capolavoro targato Remedy

In un anno come questo, colmo di decine di videogiochi a dir poco incredibili, Alan Wake 2 è riuscito comunque a spiccare. Come potete leggere nella nostra recensione, il secondo capitolo delle avventure dello scrittore ideato da Sam Lake ha ottenuto il primo perfect score mai dato dal sottoscritto. Un 10/10 a dir poco necessario, che premia non solo la qualità superba dell’opera di Remedy, ma anche l’innata passione di questo team per la Settima Arte.

Che si tratti di musical, di film horror indipendenti o di thriller onirici poco importa. Alan Wake 2 abbraccia qualsiasi forma di cinema e la trasporta nel mondo dei videogiochi, permettendosi pure una deviazione per fare una riflessione sul mercato della narrativa e della musica. Se anche voi amate queste tematiche (e se ci seguite su BadTaste, lasciateci immaginare che sia anche per questo) allora non avete alcun motivo per lasciarvi sfuggire la nuova fatica di Remedy. Dopotutto il lessico dei videogiochi e quello del cinema non sono mai stati così a contatto come nell’opera in questione, disponibile su PC, PlayStation 5 e Xbox da ormai qualche settimana.

Per celebrare il successo ottenuto nel corso dei The Game Awards di giovedì notte, abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo. Un articolo dedicato a coloro che hanno amato Alan Wake 2 e che ora cercano dei film in grado di trasmettere le medesime vibrazioni. Un articolo che, però, serve anche per mettere in evidenza le atmosfere del capolavoro del team finlandese e che, speriamo, possa spingere nuovi giocatori a impugnare la torcia e gettarsi all’interno di questo racconto fatto di orrore, genialità e passione. Un miscuglio che, a quanto pare, Remedy sembra aver imparato a padroneggiare del tutto.

1408

Se amate le storie di scrittori che rimangono bloccati all’interno delle camere di un hotel, allora 1408 è assolutamente il film che fa per voi. La pellicola diretta da Mikael Håfström e tratta dall’omonimo racconto breve di Stephen King ha infatti diversi punti in comune con alcuni momenti di Alan Wake 2. Il Dolphin Hotel visitato da Mike Enslin (John Cusack) assomiglia molto all’Oceanview Hotel esplorato da Alan (Ikka Villi) e i due personaggi hanno parzialmente in comune anche il loro lavoro basato sulla scrittura. 1408 è uscito nel 2007 ed è diventato subito un successo di pubblico e di critica, che gli ha permesso non solo di incassare ben 132 milioni di dollari (a fronte di un budget di circa 25 milioni), ma anche di ricevere diverse nomination nei festival di tutto il mondo.

IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI

Vedere Saga Anderson, un agente dell’FBI, indagare su una serie di misteriosi omicidi ci ha inevitabilmente riportato alla mente Il silenzio degli innocenti, celeberrimo film datato 1991. Nella pellicola di Jonathan Demme troviamo una magnifica Jodie Foster all’inseguimento del serial killer noto come Buffalo Bill. Per riuscirci, però, la giovane recluta dovrà chiedere aiuto ad Hannibal Lecter, omicida famoso per divorare le sue vittime e rinchiuso nel manicomio criminale di Baltimora. Saga, esattamente come la Clarice di Jodie Foster, si troverà costretta a chiedere aiuto ad Alan Wake, scrittore ricomparso a Bright Falls dopo molti anni di assenza e accusato di essere a capo della pericolosa Setta dell’Albero. Insomma: anche in questo caso i parallelismi abbondano.

MEMENTO

Durante le numerose intervista a Sam Lake e alla sua squadra, Memento è senza dubbio una delle opere cinematografiche più citate. Questo perché la costruzione della storia di Alan Wake 2 assomiglia a quella del film di Christopher Nolan. Stiamo parlando, infatti, di una narrativa non lineare, che nel gioco targato Remedy si suddivide in due storyline ben separate. Due storyline che si incastrano in base a come il giocatore decide di affrontarle. Intraprendere prima l’avventura di Saga anticiperà alcuni eventi che verranno chiariti solo durante l’avventura di Alan Wake e viceversa. Se amate le pellicole complesse e siete alla ricerca di un film in grado di tenervi incollati alla poltrona, allora Memento è senza dubbio quello che state cercando. Saranno anche passati ventitré anni, ma il fascino di quest’opera è destinato a vivere per sempre.

SEVEN

Due poliziotti sulle tracce di un efferato killer che lascia dietro di sé una scia di cadaveri trasformati in macabre “opere d’arte”. Questa è la base di Seven, thriller diretto da David Fincher entrato da diverso tempo nella storia del cinema. Merito di una regia cupa e disturbante, accompagnata dal carisma dei due protagonisti, interpretati da Brad Pitt e Morgan Freeman.

La chimica tra i personaggi e il mood generale della pellicola si avvicinano molto alle sensazioni trasmesse anche da Alan Wake 2. Il rapporto tra Saga e il suo collega Alex Casey, infatti, è molto simile a quello tra David Mills e William Somerset. Un rapporto fatto di estrema fiducia, ma che si scontra con i due differenti approcci al lavoro. Come per Memento, anche Seven è ufficialmente una delle pellicole prese come base di partenza per l’atmosfera del titolo Remedy. Un’atmosfera che ci è entrata dentro, insinuandosi sottopelle per non lasciarci più andare.

IL RITUALE

Chiudiamo la nostra lista con Il rituale, film del 2017 diretto da David Bruckner e disponibile su Netflix. In questa pellicola horror vediamo un gruppo di amici incamminarsi in un bosco per onorare un loro vecchio compagno di scuola, ucciso pochi mesi prima in seguito a una rapina. Quella che inizialmente sembrava essere una semplice scampagnata commemorativa nella foresta, diventa però un incubo a occhi aperti. Qualcosa si muove nel bosco e sembra attratto dai quattro escursionisti. Come se non bastasse, vecchi rancori e nuove bugie vengono a galla, minando anche la fiducia tra i vari membri del gruppo. Nonostante le evidenti differenze con Alan Wake 2, ci tenevamo a inserire un’opera cinematografica dove il bosco non è altro che una metafora della psiche delle persone. Armati di torcia, proprio come Alan, Phil, Hutch, Dom e Luke dovranno scavare nella propria mente, nella speranza di uscirne tutti interi.

E voi che cosa ne pensate? Quale di questi titoli avete già visto? Avete già messo mano ad Alan Wake 2, oppure non vi siete ancora avvicinati al capolavoro di Remedy? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, venite a raccontarci la vostra opinione nei profili social di BadTaste.it (TikTok incluso).

