Uscirà nei cinema italiani il 12 ottobre Dogman, il nuovo film di Luc Besson presentato al Festival di Venezia. Nei panni dell’insolito e tormentato vendicatore protagonista del film troviamo Caleb Landry Jones. Il ruolo che interpreta non è facile: il suo personaggio, Douglas, si muove sulla sedia a rotelle, è stato vittima di abusi nell’infanzia e per lavoro canta in un night in drag. L’unica compagnia e l’unico conforto sono i suoi cani, fedele supporto anche nella sua attività parallela di… “moderno Robin Hood”.

Caleb Landry Jones interpreta perfettamente le sfaccettature di Douglas. Ma dove lo abbiamo già visto? Continuate a leggere per scoprire di più sulla sua carriera.

Gli inizi

Classe 1989, Jones fa la sua prima apparizione sul grande schermo non in un film qualunque. Lo vediamo infatti, all’età di 16 anni, interpretare uno dei due ragazzi in bici che soccorrono Anton Chigurh, il personaggio interpretato da Javier Bardem in Non è un paese per vecchi dei fratelli Cohen.

Il giovane attore, affascinato dall’esperienza sul set, decide dunque di trasferirsi a Los Angeles con 5000 dollari in tasca. Sei mesi dopo entra a far parte del mondo dei mutanti: diventa Banshee in X-Men – L’inizio di Matthew Vaughn.

Negli anni finisce per interpretare una serie di personaggi simili tra loro, grazie al suo aspetto diafano e lentigginoso, in pellicole indipendenti e d’autore. Lo troviamo in Contraband di Baltasar Kormàkur, Antiviral di Brandon Croneberg (suo primo vero ruolo da protagonista), Byzantium di Neil Jordan e ancora in Stonewall di Roland Emmerich. Recita anche nella serie televisiva Breaking Bad.

Il successo

La svolta arriva nel 2017 quando recita in una serie film di grande successo e impatto sul pubblico. Caleb Landry Jones lavora in Scappa – Get Out, l’horror che ha lanciato la carriera di Jordan Peele come regista. Ancora lo troviamo mentre interpreta l’agente pubblicitario Red Welby al fianco di Frances McDormand in Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh. Presta il volto come figlio di Willem Defoe in Un sogno chiamato Florida di Sean Baker e infine recita con Tom Cruise in Barry Seal – una storia americana.

Sul piccolo schermo compare anche nella nuova serie di Twin Peaks.

Nel 2021, poi, vince la Palma d’Oro a Cannes come miglior attore protagonista per la sua interpretazione dell’assassino australiano Martin Bryant nel film di Justin Kurzel Nitram.

Dogman

Arriviamo dunque al 2022, quando Luc Besson temeva di non trovare mai il protagonista per il suo Dogman prima di incontrare Caleb Landry Jones. Sembra che il regista sia rimasto colpito dall’interpretazione di Jones in Barry Seal, benché avesse una parte piccola. Entrambi appassionati cinofili, hanno lavorato insieme alla costruzione di Douglas. L’attore ha anche deciso di vivere alcuni mesi in sedia a rotelle per calarsi nella parte. Ha inoltre preso lezioni di canto dalla cantante francese ZAZ per riuscire a intonare al meglio la canzone di Edith Piaf La Foule.

L’interpretazione dell’attore ha ricevuto il plauso di pubblico e critica e Jones è stato molto vicino a ricevere la Coppa Volpi a Venezia, premio poi andato a Peter Sarsgaard per Memory.

Ancora non conosciamo i progetti futuri di Caleb Landry Jones, ma vi faremo sapere non appena ci saranno novità: intanto, potete vedere Dogman al cinema dal 12 ottobre.

