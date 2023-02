Ant-Man and the Wasp: Quantumania

“Cinema e mirmecologia vanno a braccetto come il cacio e i maccheroni” disse un saggio di cui al momento non ricordiamo il nome, dove la mirmecologia – se non avete voglia di andare su Google o di chiedere ad Alexa – è lo studio delle formiche e solo delle formiche, le termiti sono escluse, noi qui vogliamo solo la famiglia Formicidae. La vogliamo perché è tornata temporaneamente di moda grazie a Paul Rudd e ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un film che però, ci duole riportare, non parla abbastanza di formiche preferendosi dedicare ad altre cose tipo il multiverso e la Fase Cinque. Ci sembra quindi giusto rimediare a questo clamoroso errore con questo pezzo che sì, parla davvero di formiche.

In realtà il pezzo è già spiegato così: vi consigliamo dieci film di formiche, con formiche, sulle formiche, in certi casi anche per le formiche, da guardare e riguardare facendo la linguaccia ad Ant-Man che alle formichine preferisce Evangeline Lilly. Per ammazzare il tempo prima di partire, quindi, eccovi una serie di informazioni interessanti sulle formiche. Per esempio: secondo uno studio uscito su PNAS l’anno scorso, nel mondo ci sono 20×1015 formiche, che tradotto in termini più semplici significa che ce ne sono veramente molte. La loro biomassa totale è pari a 12 milioni di tonnellate: se sommassimo la biomassa di tutti gli uccelli e tutti i mammiferi del mondo, umani esclusi, otterremo una cifra più bassa. Ora che avete ben presente quante formiche ci siano al mondo possiamo cominciare.

A Bug’s Life

Il secondo film della storia della Pixar non parla solo di formiche ma ne ha una per protagonista, Flik, che deve difendere la sua colonia da una banda di cavallette mafiose. Per farlo chiede aiuto a una serie di altri insetti, tra cui una vedova nera, una futura farfalla e una mantide religiosa, il che rende A Bug’s Life un film non del tutto formicoide, ma comunque con abbastanza formiche da passare il nostro vaglio.

Assalto alla Terra

Qui invece non c’è spazio per altri insetti: in questo classicone in bianco e nero diretto dal prolificissimo Gordon Douglas l’assalto del titolo è condotto esclusivamente da formiche. Giganti, però, il che le rende più pericolose di quelle normali. Curiosamente, se davvero potessimo scalare una formica alle dimensioni di una casa scopriremmo che non ci fa alcuna paura perché non riesce a muoversi, le sue gambette schiacciate sotto il suo stesso peso.

Fase IV: Distruzione Terra

Saul Bass è stato un designer americano famoso per aver creato alcuni dei poster e titoli di testa più famosi della storia del cinema. In carriera ha anche un singolo film da regista: Fase IV, ispirato a un racconto di H.G Wells e che racconta la storia di una colonia di formiche che subisce una mutazione in seguito a un evento cosmico e comincia a comportarsi in maniera strana e pericolosamente organizzata.

Furia Bianca

Charlton Heston (!) ed Eleanor Parker contro un esercito di formiche legionarie, note anche come “marabunta”, un termine che imparerete ad amare alla fine di questa maratona. Una curiosità: “formiche legionarie” non è una categoria tassonomica ma un termine-ombrello che si applica a una grande varietà di generi diversi che hanno evoluto le stesse strategie.

The Green Inferno

Il film di Eli Roth che omaggia Cannibal Holocaust non è un film di formiche, ma una delle morti migliori del film è causata proprio da loro – e non è facile, in un film nel quale c’è anche una scena di cannibalismo provocata dalla fame chimica da marijuana (della quale non sappiamo nulla, ma abbiamo letto un po’ in giro e pare che esista davvero).

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo

Stesso discorso vale per il film che non esiste: una delle poche scene davvero memorabili contiene una valanga di formiche. Per la precisione si tratta di formiche del genere Dorylus, che possono raggiungere i 6 cm di lunghezza (la regina, che è la più grande tra tutte le formiche) e vivono in colonie fino a 20 milioni di esemplari. Almeno, così dice Indiana Jones: a noi sembra che la sua identificazione sia sbagliata, visto che le Dorylus vivono in Africa e non in Brasile, ma chi siamo noi per smentirlo?

L’impero delle termiti giganti

Non fatevi ingannare dal titolo: l’originale è Empire of the Ants, anch’esso come Fase IV ispirato al racconto di Wells. Qui a lottare contro le formiche superintelligenti è nientemeno che Joan Collins. Dirige Bert Gordon, uno dei massimi esponenti del genere “film con animali giganti”.

Marabunta – Minaccia alla Terra

Sorta di remake non ufficiale di Furia bianca, è sostanzialmente Lo squalo ma con un sacco di formiche al posto di un solo squalo. Particolarmente appassionante è la saga del suo titolo ufficiale italiano, così riassunta da Wikipedia: “Durante il passaggio in televisione [il titolo] ha subito diverse variazioni tra cui Marabunta – Minaccia alla Terra, Marabunta – Attacco alla Terra, La legione delle formiche assassine oppure semplicemente Marabunta, nel 2020 entra in catalogo Prime Video con il titolo Killer Ants – Formiche Assassine […] Nelle edizioni in DVD è uscito con i titoli La legione delle formiche assassine, Marabunta e Marabunta – La legione delle formiche assassine. L’edizione uscita in allegato alla rivista Win Magazine del giugno 2007 presenta come titolo La legione delle formiche assassine, anche con sopratitolo Attacco alla Terra”.

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi

C’è chi ha pianto per la sorte di Antie almeno quanto lo ha fatto per quella di Artax, e c’è chi non ha un cuore.

Z la formica

Il primo film DreamWorks e il concorrente di A Bug’s Life, rispetto al quale contiene più formiche e più formichismo. Vi avevamo raccontato tutto qui.

