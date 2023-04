Negli ultimi mesi numerosi film tratti da giochi stanno popolando le sale. Da Dungeons & Dragons – l’onore dei ladri tratto dal gioco di ruolo omonimo a Super Mario Bros. ispirato ai videogiochi dell’idraulico in divisa rossa, ce n’è per tutti i gusti.

Realizzare pellicole ispirandosi a giochi preesistenti non è però certamente qualcosa di nuovo. Videogiochi, giochi di ruolo, giochi da tavolo ispirano da anni le menti di sceneggiatori e registi.

Ecco quindi una lista di alcuni film tratti da giochi da tavolo che potrebbero piacervi.

JUMANJI

Uscito nel 1995, diretto da Joe Johnston, Jumanji è un piccolo cult per tutti coloro nati negli anni ’80 e ’90. Non è direttamente ispirato a un gioco da tavolo essendo l’adattamento di un romanzo, ma il gioco è il perno su cui ruota l’intero film.

Due fratelli rimasti orfani, Judy e Peter, scoprono per caso un vecchio gioco in scatola chiamato Jumanji. Iniziando la partita, il mondo della giungla in cui è ambientato Jumanji inizia a comparire nella realtà fino a sputare fuori un uomo di nome Alan che era rimasto imprigionato nel gioco ben ventisei anni prima. Tra scimmie, leoni, piante carnivore e un cacciatore armato di fucile, gli effetti distruttivi di Jumanji si riversano sulla Terra. Esiste un solo modo per mettere la parola fine al gioco e alle sue conseguenze: terminare la partita.

Nel cast del film, accanto a Robin Williams troviamo anche Bonnie Hunt e una giovane Kirsten Dunst. Nel 2017 è uscito un remake dal titolo Jumanji – Benvenuti nella giungla con protagonista Dwayne Johnson.

CLUEDO

“È stata la signora White, in biblioteca, con la chiave inglese.”

Chi non ha mai pronunciato queste parole?

Cluedo è uno dei giochi da tavolo più popolari che esistono e nel 1985 è uscita una sua trasposizione cinematografica conosciuta in Italia con il titolo Signori, il delitto è servito.

Proprio come nel gioco, il film presenta tutti i personaggi che conosciamo (il colonnello Mustard, la signora Peacock ecc.) riuniti in una grande villa. Qualcuno muore e tutti sono sospettati.

L’idea geniale del film è quella di mescolare il giallo con il comico. Signori, il delitto è servito è infatti esilarante. Così mentre gli ospiti si scervellano per cercare il colpevole, lo spettatore è invitato a fare lo stesso. Anche se, tra gag, fraintendimenti e isterie dei personaggi, il pubblico quasi si dimentica di indagare.

OUIJA

Ci allontaniamo dalle risate di Cluedo per immergerci in qualcosa di completamente diverso. Stiamo parlano di Ouija, un film horror uscito nel 2014.

Laine ha da poco perso l’amica Debbie con cui, da bambina aveva giocato per divertimento con una tavola ouija. La ragazza si è infatti inspiegabilmente suicidata. Laine, insieme a un gruppo di amici, pensa di ricontattare l’amica morta usando proprio il gioco di quando erano piccole. Pessima idea.

Ouija prende il nome dalla tavoletta omonima utilizzata nelle sedute spiritiche per comunicare con i morti. Niente di più adatto per un film horror. Nonostante personaggi privi di spessore (cosa purtroppo piuttosto comune a molti film del genere), la pellicola intrattiene contando su alcuni spaventi ed effetti speciali ben riusciti.

Pur avendo ricevuto quasi unanimemente critiche negative, nel 2016 è uscito un film sequel dal titolo Ouija – le origini del male.

BATTLESHIP

Uscito nel 2012, Battleship è il classico esempio di come un’idea potenzialmente buona e un cast dignitosissimo vadano sprecati. Ispirato al celebre gioco di battaglia navale, invece che fare ricorso alla strategia e all’astuzia dei personaggi, il film sceglie di puntare tutto sull’azione…e gli alieni. Nella sua essenza, Battleship non è altro che uno scontro tra umani ed extraterrestri invasori in mare. Come kolossal catastrofico intrattiene e per fortuna arriva a non prendersi troppo sul serio. Consapevole dei suoi stereotipi (eroe ribelle, nerd geniali, la bella ragazza bionda) decide di puntare sulla farsa ed evitare l’effetto cringe.

Molti lo conosceranno come prima comparsa nel mondo del cinema di Rihanna, ma oltre a lei il cast vanta nomi come Liam Neeson, Jesse Plemons, Alexander Skarsgard e Taylor Kitsch.

GAME NIGHT

Concludiamo la classifica con una commedia che non è tratta da un gioco da tavolo, ma si ispira ad essi. Uscito nel 2018 Game night – indovina chi muore stasera? ha come protagonisti Max e Annie interpretati rispettivamente da Jason Bateman e Rachel McAdams. I due sono una coppia con una grandissima passione per i giochi di società; periodicamente infatti organizzano serate di gioco a casa loro. Una sera, Brooks (Kyle Chandler) il fratello di Max, organizza una serata gioco in una villa basandosi sul film Invito a cena con delitto. Quello che dovrebbe essere il finto rapimento del padrone di casa diventa però terribilmente reale…

Il film scorre parallelamente sui binari del thriller e della commedia, ma a rendere tutto estremamente divertente sono soprattutto le ricche citazioni e un umorismo che si nutre di cultura pop. Una menzione speciale va al vicino di casa della coppia (interpretato da Jesse Plemons), un poliziotto che vorrebbe tanto partecipare alle serate di gioco, ma non viene mai invitato. L’aria vagamente inquietante e il suo atteggiamento passivo – aggressivo sono una delle trovate migliori del film.

Se siete amanti dei giochi da tavolo e cercate un film breve (ha del miracoloso trovare qualcosa sotto le due ore) non potete perdervi Game night.

