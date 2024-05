Furiosa: A Mad Max Saga è finalmente approdato nei cinema italiani! Esattamente come avvenuto nel 2015 con Mad Max: Fury Road, George Miller dimostra ancora una volta di non sentire i suoi quasi ottant’anni, dando vita a un film caratterizzato da un’azione tanto leggibile, quanto sorprendentemente dinamica. Un’opera dal sapore metallico, calda come il fuoco e solida come la pietra.

Quando pellicole tanto roboanti approdano nelle sale, è impossibile non rimanerne affascinati. Un fascino che non si esaurisce di certo una volta usciti dal cinema e che ci accompagna lungo la strada verso casa e nei giorni successivi alla visione. Coloro che si ritrovano maggiormente coinvolti finiscono poi per guardare opere dal mood simile, leggere libri o fumetti caratterizzati dalle stesse atmosfere e giocare a videogiochi in grado di replicare la sensazione provata di fronte al grande schermo.Se fate parte di quest’ultima tipologia di spettatori, sappiate che abbiamo deciso di semplificarvi la vita.

In questo articolo, infatti, troverete i cinque videogiochi da recuperare nel caso abbiate amato Furiosa: A Mad Max Saga. In alcuni casi troverete la medesima follia, in altri l’incredibile adrenalina che si può provare a bordo di un’auto che sfreccia a 150 chilometri orari nel bel mezzo del deserto. Siete pronti a scoprire quali titoli mettere nella vostra wishlist? Allora spruzzatevi un po’ di sano argento in faccia e “ammirateci”!

BORDERLANDS

Il primo Borderlands risale all’ormai lontano 2009 ed è riuscito nell’intento di portare il fascino e la pazzia di un futuro post-apocalittico all’interno di un videogioco colorato e sgangherato. Colorato e sgangherato: due aggettivi che funzionano bene per indicare il tono scanzonato dell’opera e non certo per indicare la qualità generale del lavoro svolto da Gearbox Software. Borderlands, infatti, è uno sparatutto in prima persona con meccaniche GDR che brilla sia nel gunplay che nella gestione delle varie missioni. Un videogioco che riesce a lasciare a bocca aperta anche a decine di ore di distanza dal primo avvio, riuscendo persino a perfezionarsi nei capitoli successivi della saga.

Se il primo titolo rappresenta le splendidi origini del franchise, è con Borderlands 2 e Borderlands 3 che la serie ha davvero fatto un balzo in avanti. Se siete rimasti affascinati da Furiosa: A Mad Max Saga, il nostro consiglio è quindi quello di partire con il terzo capitolo, in modo da trovarvi tra le mani la forma definitiva di una serie assolutamente meritevole di attenzione. Un’ultima chicca per chi ama la follia del mondo ideato da George Miller, ma che vuole rimanere legato a storie fantasy in stile Dungeons & Dragons: Borderlands ha anche ricevuto uno spin-off intitolato Tiny Tina’s Wonderlands. Un gioco assurdo e ricco di umorismo, perfetto per chi è cresciuto a dadi, draghi e prigioni.

RAGE

Pensate che Borderlands sia un gioco divertente, ma che abbia un po’ troppo umorismo per essere paragonato a Furiosa: A Mad Max Saga? Perfetto: allora vi consigliamo di volgere lo sguardo verso Rage. Sviluppato nel 2011 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, Rage è un violento sparatutto creato da id Software, azienda nota per aver dato i natali a capolavori come Doom. In questa folle avventura ambientata nel 2135, l’ex luogotenente Nicholas Raine si risveglia improvvisamente dal sonno criogenico, trovandosi di fronte un mondo ormai devastato dalla rabbia e dalla follia dell’essere umano.

Rage è un’opera che prende palese ispirazione da Mad Max, mescolando azione adrenalinica a sequenze che ci vedono alla guida di veicoli armati fino ai denti. Dopo un primo capitolo che ha convinto pubblico e critica, Bethesda Sofworks (qui nel ruolo di Publisher) ha deciso di affidare ad Avalanche Studios le redini di un secondo episodio. Rage 2, pubblicato nel 2019, non ha però ottenuto il medesimo successo, dimostrandosi un gioco con del grande potenziale, ma privo di quel bilanciamento tale da renderlo divertente in ogni situazione. Il nostro consiglio, quindi, è quello di ripiegare comunque sul primo Rage, ormai recuperabile a pochi euro nei vari store digitali.

MOTORSTORM

Chi ha comprato al lancio PlayStation 3, sicuramente si ricorderà di MotorStorm, videogioco di guida venduto anche in bundle con la console insieme al primo Resistance: Fall of Man. Se di Mad Max amate le sezioni a bordo delle varie auto e sognate di replicarne le assurde corse nel deserto, allora l’opera sviluppata da Evolution Studios potrebbe fare al caso vostro. Niente armi, violenza o chitarristi sputafuoco a bordo di palchi mobili, ma tanta frenesia, curve all’ultimo secondo e quella tipica tensione che accompagna ogni gioco nel quale possiamo sfidare a viso aperto altri giocatori.

Anche in questo caso ci sono stati diversi seguiti, alcuni più riusciti di altri. Se rocce e sabbia non vi bastano e cercate l’elemento post-apocalittico anche in un gioco come questo, allora il titolo che cercate è MotorStorm: Apocalypse. Ambientato in una California colpita da una serie di devastanti terremoti, questo titolo datato 2011 riesce a mettere contemporaneamente in scena palazzi che cadono, auto che si scontrano tra loro, ponti che crollano e moto che sfruttano rampe di pietra per superare enormi strapiombi. Un gioco che, pur senza armi e loschi individui, riesce a trasmettere in più momenti l’asprezza dell’universo creato da George Miller.

FALLEN EARTH

Arriviamo poi al titolo più sconosciuto dell’intero pacchetto: Fallen Earth. Sviluppato nel 2009 da Reloaded Productions, Fallen Earth è un MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) ambientato in un territorio vicino al Gran Canyon di una Terra ormai devastata da una serie di disastri naturali, aggravati dalla diffusione di potente virus e da un conflitto atomico. Tutto il pacchetto che si trova di solito in questa tipologia di storie, insomma. Nel bel mezzo di una situazione al limite dell’assurdo, dovremo quindi imparare a sopravvivere, fidandoci degli altri e, soprattutto, cercando un modo per vivere più a lungo di loro.

Fallen Earth non è certo un titolo perfetto, ma riesce a trasmettere in più occasioni quel mood tipico di Furiosa: A Mad Max Saga. La vastità del territorio e le numerose meccaniche legate al crafting lo rendono un’opera di nicchia, amata da una ristretta fetta di videogiocatori. Nonostante siano ormai passati diversi anni, il gioco è ancora disponibile su Steam nella sua versione “Classic”, supportato da una serie di server ancora in grado di garantire ore e ore di divertimento. Un titolo che non ci sentiamo di consigliare a tutti, ma solo a coloro che cercano un’esperienza hardcore fatta di sabbia, sangue e imprecazioni.

MAD MAX

Chiudiamo infine con un’opera che in pochi conoscono, ma che gli amanti dei lavori di Miller avranno senza dubbio già sentito nominare: Mad Max. Ci riferiamo, ovviamente, al videogioco sviluppato da Avalanche Studios (gli creatori del già citato Rage 2) e pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2015, in concomitanza con l’uscita di Mad Max: Fury Road. Questo titolo non solo è estremamente valido e fedele ai toni della saga cinematografica, ma è persino considerato canonico da un punto di vista narrativo. Se volete scoprire cosa sia accaduto a Max prima di Fury Road e quali siano i suoi rapporti con Scabrous Scrotus, uno dei figli di Immortan Joe, allora recuperate quanto prima questa piccola gemma.

Mad Max alterna combattimenti a corpo libero in pieno stile Batman: Arkham Asylum con sezioni di guida tra tempeste di sabbia e scontri all’ultimo cerchione. Un gioco che, per ovvi motivi, rispecchia il materiale originale e che si conferma la miglior soluzione per tutti coloro che hanno amato Furiosa. Anche in questo caso il gioco è recuperabile a prezzo budget, con un costo che difficilmente sarà superiore ai venti euro.

E voi che cosa ne pensate? Quali di questi titoli avete già giocato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso i canali social di BadTaste.it (TikTok compreso).

