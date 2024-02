La saga cinematografica dei Mercenari è finita e, come direbbero negli Stati Uniti, good riddance. Quella che era nata come un’operazione nostalgia per mettere sul grande schermo una serie di volti noti e amatissimi che raramente – se non mai – avevano avuto la possibilità di recitare insieme è diventata presto un ennesimo tentativo di franchise, di ripetizione orizzontale delle stesse storie e degli stessi schemi senza però alcun vero “gancio” in grado di farla distinguere dalla massa – a parte i nomi degli attori coinvolti, ovviamente. Mission: Impossible ha gli stunt impossibili ma reali di Tom Cruise. Fast & Furious ha la Famiglia e una scrittura che mischia sapientemente i trope dell’action con quelli della soap opera. I mercenari, invece, ha sempre avuto solo “Stallone Schwarzenegger Statham Gibson Willis Van Damme…”. E dopo quattro capitoli nel corso dei quali anche questa peculiarità è andata pian piano sparendo, la saga si è conclusa con un inglorioso floppone.

Si è conclusa, peraltro, lasciando l’opera, se non a metà, quantomeno all’80%. Nel senso che avremmo dovuto avere anche un quinto film, uno spin-off al femminile provvisoriamente intitolato The Expendabelles, che è naufragato prima ancora di trovare un cast ed è stato ridimensionato in “mettiamo Megan Fox come protagonista del quarto capitolo”. Per cui stilare una classifica del franchise non è particolarmente complesso: abbiamo solo quattro film, da mettere in ordine dal peggiore al migliore. Sospettiamo che possiate indovinare da voi come andranno le cose. O forse no?

I mercenari 4 – The Expendables

Gli abbiamo appena dedicato un approfondimento che se volete potete leggere qui, ma se (comprensibilmente) non avete voglia di leggere un pezzo su un film che più che brutto è poco interessante, ve lo riassumiamo: il quarto capitolo dei mercenari è un film poco interessante. Non ha più nulla dell’effetto nostalgia dei primi capitoli e prova a essere sostanzialmente un quasi-reboot, nel quale Stallone viene relegato al ruolo di deus ex machina, Statham di nuovo protagonista e Megan Fox – anche, nella speranza di aver trovato un’alternativa valida a Sly per i film successivi. Che non arriveranno mai: I mercenari 4 è costato i soliti 100 milioni e ne ha incassati la metà, decretando, a meno di clamorose sorprese, la fine del franchise.

I mercenari 3

Forse non ve lo ricordate, ma tra le tante mosse di marketing che accompagnarono l’uscita di I mercenari 3 ci fu l’idea di mettere su Facebook gli sticker buffi con i personaggi del film. Le Cassandre dichiararono che era l’inizio della fine, che il franchise stava cominciando a trasformarsi in una baracconata un po’ triste, che stesse prendendo la rincorsa per saltare lo squalo. Con il senno di poi, suddette Cassandre avevano ragione: il terzo capitolo della saga scava un solco rispetto ai due precedenti, supera quel sottile confine che separa il film autoironico e autoconsapevole dalla vaccata autoreferenziale. Senza contare che, a differenza dei primi due, è PG13: che senso ha rendere più accessibile al pubblico giovane un film popolato quasi esclusivamente di leggende dell’action che piacevano ai loro genitori?

I mercenari

Sorpresa! Pensavate che questa classifica sarebbe stata un conto alla rovescia, e invece l’opinione controversa del giorno è che il primo capitolo dei Mercenari, quello che ci venne presentato al tempo come “gli Avengers dell’action”, non sia il migliore della saga. E non lo è per un motivo molto anni Ottanta: il suo sequel è meglio, esclusivamente sulla scorta del fatto che è più grosso – ma ci torniamo. Intendiamoci: quando uscì, I mercenari fu comunque una rivelazione, al punto che ignorammo con gioia i suoi evidenti difetti. Oggi è più facile notarli: l’abuso del digitale, la difficoltà di far convivere così tante star… Ma l’impatto che ebbe sul nostro immaginario di nostalgici degli anni d’oro dell’action è ancora oggi innegabile.

I mercenari 2

Siamo sicuri che c’è chi dirà che I mercenari 2 non è il migliore della saga perché è il primo che comincia a non prendersi troppo sul serio, e perché cede troppo facilmente alla tentazione del meme (si veda il modo in cui viene usato Chuck Norris). Ma la verità è che eravamo usciti dal primo Mercenari pensando “bene, ma si può fare di più in termini di pura azione”, e il secondo risponde a questa esigenza: esplodono più cose, esplode più gente, in generale c’è più casino e voglia di spaccare tutto, nonostante la sua intera architettura si poggi su equilibri fragilissimi. È sicuramente un film più scemo del predecessore, ed è la scelta migliore che si potesse fare.

Vi ricordiamo che trovate BadTaste anche su TikTok.

Classifiche consigliate