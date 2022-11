Si è conclusa la settimana di anteprima cinematografica che Netflix ha riservato a Glass Onion: Knives Out. Il film di Rian Johnson è rimasto nelle sale di tutto il mondo per sette giorni, per poi debuttare in streaming il 23 dicembre. Un esperimento volto in parte ad accontentare il regista, particolarmente legato alla sala cinematografica, e in parte a fare da leva di marketing per il lancio sulla piattaforma.

Quanto ha incassato Glass Onion: Knives Out al cinema

Netflix, quando distribuisce i propri film in sala, chiede agli esercenti di non comunicare i dati d’...