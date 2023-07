A distanza di tredici anni dal capitolo originale, a partire dal 5 luglio è disponibile in tutti i cinema d’Italia Insidious – La porta rossa. Stiamo parlando della quinta pellicola della saga horror diretta inizialmente da James Wan e con protagonisti i bravissimi Patrick Wilson e Rose Byrne. Patrick Wilson che, questa volta, passa anche dall’altro lato della camera, firmando così il suo primo film da regista.

L’immaginario di Insidious è senza dubbio tra i più forti degli ultimi anni. I quattro film che precedono La porta rossa, infatti, hanno dato vita non solo a personaggi molto carismatici, ma anche a demoni e spettri secondi solamente a quelli della serie The Conjuring. La paura suscitata da questa serie non è però costruita esclusivamente sui jump scare o sul gore (invero molto poco presente), bensì sull’atmosfera inquietante e sull’ansia di vedere i vari protagonisti soffrire. Un risultato possibile grazie a una scrittura di buona qualità, capace di far affezionare il pubblico ai personaggi e ai loro drammi umani.

Conquistati dal fascino della nuova pellicola distribuita da Sony Pictures, abbiamo quindi cercato di trovare cinque videogiochi dalle atmosfere simili a Insidious – La porta rossa. Dopo aver passato diverse ore in compagnia dell’adrenalina scaturita dal terrore, siamo quindi pronti a darvi i nostri consigli sulle opere videoludiche da giocare se anche voi amate la saga di Insidious.

VISAGE

Il primo titolo della nostra lista è Visage, horror psicologico sviluppato e pubblicato da SadSquare Studio. Uscito nel 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC (con le versioni current-gen pubblicate nell’anno successivo), Visage ci mette nei panni di Dwayne Anderson, un uomo intento a esplorare una casa senza vita, infestata da una forza misteriosa che non sembra avere intenti benevoli. Si tratta di un’opera terrificante, forte anche di un comparto grafico fotorealistico che immerge il giocatore in una narrazione matura e violenta. Un titolo che, con Insidious, condivide il ritmo e la sensazione di costante inquietudine. Se amate il genere horror, questa è senza dubbio la storia che più vi consigliamo di recuperare nelle prossime settimane.

LAYERS OF FEAR

Serie targata Bloober Team nata nel 2016, Layers of Fear ha avuto l’onore di venir ricostruita in Unreal Engine 5 e raccolta in una singola pubblicazione meno di un mese fa. Se i demoni scaturiti dall’animo umano sono il vostro pane quotidiano, questo titolo raccoglie tutto il meglio del genere horror per condensarlo in un’unica avventura, forte di numerosi momenti inediti pensati per fare da collante tra i vari episodi del franchise. Esattamente come Visage, inoltre, anche Layers of Fear vanta un comparto estetico mozzafiato, questa volta dovuto all’Unreal Engine 5, motore grafico di nuova generazione capace di dare vita ad ambienti indimenticabili, illuminati in modo semplicemente realistico.

THE MEDIUM

Tra i personaggi più importanti di Insidious troviamo senza dubbio la medium Elise Rainier, interpretata dalla magnifica Lin Shaye (Nightmare – Dal profondo della notte). Poteva quindi mancare nella nostra classifica The Medium, videogioco sviluppato dai già citati ragazzi di Bloober Team e forte di un comparto artistico indimenticabile? La storia è ambientata in Polonia e vede la medium Marianne indagare su resort all’interno del quale sembra sia accaduto qualcosa di drammatico. Qualcosa legato anche al suo passato e a quello dei suoi genitori. Vuoi per lo stile ispirato ai quadri di Zdzisław Beksiński o per la colonna sonora di Akira Yamaoka, ma The Medium rimane un’esperienza unica. Un’esperienza a cavallo tra due mondi, proprio come quella vissuta dai protagonisti del franchise cinematografico ideato da James Wan.

MADiSON

Pubblicato nel luglio del 2022, MADiSON è un gioco horror sviluppato dai ragazzi argentini di Bloodious Games. Un gioco che tratta il tema della possessione, ma da un punto di vista inedito, che non vi riveliamo per non rovinarvi alcuni colpi di scena. Se la grafica potrà non ci è parsa particolarmente accattivante, la scrittura dell’opera coordinata da Alexis Di Stefano è riuscita a catturare la nostra attenzione sin dalle prime battute. Per i più coraggiosi, inoltre, pochi mesi fa i dev hanno annunciato che MADiSON arriverà anche in versione VR entro la fine del 2023, permettendo così all’orrore di raggiungere una nuova dimensione.

P.T.

Chiudiamo questa lista con un videogioco che, in realtà, è “solo” una versione di prova. P.T., infatti, è la demo di quello che sarebbe dovuto essere Silent Hills, nuovo capitolo del celeberrimo franchise Konami. Capitolo che avrebbe vantato la direzione di Hideo Kojima (Metal Gear Solid) e di Guillermo Del Toro, dando così vita a un prodotto dall’enorme potenziale. Gli screzi tra Kojima e l’azienda nipponica portarono però P.T. a non vedere mai la luce, rimanendo una gemma rara nelle PlayStation 4 di coloro che scaricarono la demo prima che venisse rimossa dagli store. Stiamo comunque parlando di un esperienza horror sensazionale, che ha influenzato quasi tutte le produzioni citate in questo articolo. Un’opera incredibile che mescola molta creatività con atmosfere inquietanti e un game design a tratti innovativo.

E voi che ne pensate? Quale di questi titoli già conoscevate? Avete altri videogiochi dai toni simili a Insidious da consigliarci? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, venite a raccontarci la vostra opinione direttamente sul canale Twitch di BadTasteItalia, dal quale trasmettiamo ormai tutti i giorni.

