Matrix, John Wick, 47 Ronin, Speed sono solo alcuni dei titoli più famosi del nostro amato Keanu Reeves. Apprezzatissimo per le sue abilità nelle arti marziali, l’attore ha all’attivo una lunga e variegata filmografia. Se il suo nome vi ricorda che maltrattare i cani può essere la scelta peggiore della vostra vita, sappiate che Keanu Reeves non significa solo sparatorie e vendetta. L’attore ha spaziato infatti dalle commedie sentimentali, alla fantascienza ai film drammatici.

Mentre è in questi giorni al cinema con John Wick 4 vi consigliamo altri 5 film (in una filmografia sterminata che include pellicole come Johnny Mnemonic, Bill & Ted, Point Break, Dracula di bram Stoker, Molto rumore per nulla, Il profumo del mosto selvatico, A scanner darkly, The Bad Batch e persino Spongebob – Amici in fuga) in cui potrete trovare un Keanu Reeves in vesti diverse e inaspettate.

BELLI E DANNATI

Uscito nel 1991 il film di Gus Van Sant ha vinto una Coppa Volpi come miglior attore andata a River Phoenix. Belli e dannati è una rivisitazione dell’Enrico IV di Shakespeare. I suoi protagonisti, Mike (Phoenix) e Scott (Reeves), sono due giovani tossicodipendenti di Seattle che per mantenersi si prostituiscono.

Sintomo del disagio di un’epoca, Belli e dannati porta in scena due personaggi tormentati, vittime di un passato che non riescono a risolvere. Mike è ossessionato dal desiderio di scoprire l’identità di sua madre, mentre Scott rifugge il benessere della propria famiglia d’origine, non sentendolo come proprio. La droga, il sesso, il viaggio inteso soprattutto come vagabondare sono i temi affrontati da questo film che si rivelerà in qualche modo terribilmente profetico: River Phoenix morirà per un’overdose solo due anni dopo la sua uscita.

PICCOLO BUDDHA

Un bambino di Seattle, Jesse, viene individuato da un gruppo di monaci tibetani come possibile reincarnazione del Venerabile Lama Dorje. Accompagnato dal padre fin sull’Himalaya, Jesse scopre che come lui altri due bambini sono candidati al ruolo di successore del Lama. Parallelamente alla storia di Jesse viene raccontata la leggenda del principe Siddharta, dalla nascita agli anni di meditazione nella foresta.

In questo film di Bernardo Bertolucci, uscito nel 1993, Keanu Reeves interpretata proprio Siddharta. La fisicità del personaggio cambia nel corso della pellicola, dal benessere principesco all’esperienza di povertà. Racconta così l’attore di essersi nutrito quasi esclusivamente di liquidi per dimagrire in tempi record per realizzare la scena nella foresta.

Nonostante all’uscita il film non abbia riscosso un grandissimo favore da parte di pubblico e critica, tutte le opinioni concordano sulla buonissima prova attoriale di Keanu Reeves.

LA CASA SUL LAGO DEL TEMPO

Dodici anni dopo Speed (1994), Keanu Reeves torna a recitare con Sandra Bullock in un dramma sentimentale dai toni fantastici diretto da Alejandro Agresti.

Alex (Reeves) e Kate (Bullock) vivono nella stessa casa, ma non si sono mai incontrati. Comunicano tra di loro grazie a delle lettere inserite nella cassetta postale della casa stessa. Ciò che i due arriveranno ben presto a scoprire è che a separarli non è una distanza fisica, ma temporale. Alex vive nel 2004, due anni prima di Kate che vive nel 2006; è stato infatti l’inquilino precedente della casa.

La casa sul lago del tempo non è un film fantascientifico, ma sentimentale e come tale non cerca di dare spiegazioni razionali e scientifiche degli eventi. Ciò che seduce lo spettatore è la relazione che si instaura tra i due protagonisti e l’impossibilità di questo amore a distanza. Se poi gli attori sono Keanu Reeves e Sandra Bullock per questo amore facciamo tutti il tifo!

DESTINAZIONE MATRIMONIO

Parlando di coppie che non sapevamo di desiderare, che dire di Keanu Reeves e Winona Ryder? Uscito nel 2018, diretto da Victor Levin, Destinazione matrimonio è il classico esempio di commedia giocata interamente sui due protagonisti e i loro dialoghi.

Frank e Lindsay si incontrano in aeroporto. Si piacciono, ma poi litigano furiosamente. Loro malgrado quell’incontro fortuito non sarà l’ultimo perché si troveranno a essere invitati allo stesso matrimonio: lo sposo è il fratello di lui e l’ex di lei.

I due protagonisti sono cinici, non credono nell’amore e soffrono di un’acuta forma di logorrea che li porta a parlare in ogni momento. Discutono di relazioni, amore e del senso della vita in generale. Il risultato, pur se con i dovutissimi distinguo, ha delle vibes alla Woody Allen.

Sicuramente il film non rivoluziona i canoni della commedia sentimentale, ma l’alchimia tra Reeves e Ryder è scoppiettante e alcuni dialoghi sono particolarmente riusciti e brillanti.

FINCHÉ FORSE NON VI SEPARI

Non si tratta di un vero ruolo per Keanu Reeves quello in Finché forse vi separi, più di un cameo. Ma dovevamo per forza inserirlo in questa classifica perché quante altre volte può capitarvi di vedere Keanu Reeves interpretare Keanu Reeves?

Finché forse non vi separi (2019) è, anche in questo caso, una commedia sentimentale con protagonisti Ali Wong e Randall Park. Lei interpreta Sasha, una famosa chef in procinto di aprire un nuovo ristorante a San Francisco. Qui ritrova Marcus (Park) un vecchio amico di infanzia che sopravvive grazie ai soldi del padre mentre tenta di sfondare come musicista. Benché siano passati quindici anni e i loro stili di vita siano completamente diversi, tra i due riaffiora il sentimento.

A metà film circa, Sasha va a un appuntamento a cena proprio con Keanu Reeves. Ed è esattamente come noi ci aspetteremmo fosse incontrare l’attore. Affascinante, incredibilmente gentile e altruista, oltre che esperto in arti marziali. Il tutto ovviamente esacerbato fino all’estremo. Quella scena è davvero esilarante. All’interno di una commedia piuttosto mediocre, vale la pena vedere il film solo per quel cameo.

