Super Mario Bros. – Il film è finalmente approdato nelle sale cinematografiche italiane, riscuotendo un successo strepitoso. Un successo dovuto in parte anche alla fama dell’idraulico baffuto, che a partire dal 1985 conquista sempre più videogiocatori in tutto il mondo. Stiamo parlando, infatti, di una vera e propria icona pop, che nel corso del tempo è stato protagonista di un film in live action, di serie TV animate, di programmi televisivi e di un’infinità quantità di merchandising.

Eppure, nonostante il successo (o l’insuccesso) delle varie operazioni transmediali, si torna sempre a parlare delle sue origini. Di quei videogiochi che, dopo quasi quarant’anni, continuano a divertire, stupire ed emozionare. È innegabile, infatti, che Super Mario sia ormai diventato sinonimo di qualità, che si tratti della saga principale o dei vari spin-off usciti negli anni.

Per questo motivo abbiamo deciso di stilare una lista dei cinque giochi da recuperare se avete amato il film prodotto da Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto. Per comodità, vi segnaliamo che tutti i titoli in questione sono disponibili su Nintendo Switch, la piattaforma ibrida della Casa di Kyoto.

SUPER MARIO BROS. U DELUXE

Partiamo dai grandi classici: New Super Mario Bros. U Deluxe è la più recente incarnazione del platform a due dimensioni. Stiamo parlando di più di 160 livelli da affrontare da soli o in compagnia, per un’avventura tanto longeva quanto divertente. La trama, come spesso accade nei titoli di Mario, è un mero pretesto per far muovere i personaggi, ma se amate le atmosfere tipiche di casa Nintendo, questa riproposizione del titolo uscito nel 2012 su WiiU è un vero e proprio must have. Da segnalare, inoltre, che questa edizione contiene anche New Super Luigi U, DLC stand alone che vede Luigi protagonista di una serie di livelli dalla breve durata, ma caratterizzati da un ritmo unico e frenetico.

SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY

Sempre proveniente dall’era WiiU, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury è la perfetta evoluzione del platform di Nintendo. Livelli brevi, un sacco di potenziamenti e un’infinità quantità di contenuti sono i punti di forza di un’opera citata più volte dal film di Illumination. Basti pensare alla presenza del Mario Gatto, comparso la prima volta proprio nell’opera del 2013. Questa versione per Nintendo Switch contiene una modalità di gioco inedita, che vede Mario sfidare l’ira di Bowser. Un Bowser così potente e gigante da costringere l’idraulico baffuto a utilizzare un potere inedito, in grado di dare vita allo scontro definitivo tra i due personaggi.

SUPER MARIO ODYSSEY

Cercate alcuni elementi della trama di Super Mario Bros. – Il film nei videogiochi della software house nipponica? Ebbene, Super Mario Odyssey è esattamente quello che fa per voi. Un titolo colmo di idee, che vede il celeberrimo eroe rosso e blu fare squadra con Cappy, un cappello in grado donargli nuove abilità, con le quali fermare Bowser una volta per tutte. Un imprescindibile must have, che non solo intrattiene e diverte, ma che ci mostra anche il principale villain di Mario vestito da sposo. Un design particolarmente apprezzato anche da coloro che hanno lavorato alla pellicola ancora presente nei cinema italiani.

MARIO KART 8 DELUXE

Non ci sono dubbi: Mario Kart 8 Deluxe è il titolo definitivo se volete passare un sabato sera in allegria con i vostri amici. Stiamo parlando di un gioco di guida arcade semplicemente imperdibile e reso ancora più interessante dai 48 tracciati aggiunti dal “Pass percorsi aggiuntivi”. Un pass che potete acquistare a parte o che potete scaricare senza costi aggiuntivi nel caso siate abbonati alla versione completa del Nintendo Switch Online. In qualsiasi modo riusciate a mettere le mani su questo capolavoro, Mario Kart 8 Deluxe vi regalerà ore e ore di adrenalinico divertimento. Una sensazione trasmessa alla perfezione dalla sequenza ispirata al titolo in questione vista in Super Mario Bros. – Il film.

SUPER MARIO MAKER 2

Per coloro che non vogliono solamente giocare ai videogiochi, ma amano anche crearli, Super Mario Maker 2 è un titolo da avere a ogni costo. Stiamo parlando di un prodotto già di per sé pieno di contenuti, ma che risulta potenzialmente eterno se ci affida alle capacità (e al sadismo) degli utenti, che hanno creato e caricato sul web una miriade di nuovi livelli. Se avete sempre segnato di poter dare vita a una vostra personale visione del mondo di Super Mario, ora potete finalmente farlo. Il tutto con la possibilità, ovviamente, di giocare e rigiocare tutti i livelli in compagnia dei vostri amici.

Come avete potuto notare, Super Mario Bros. – Il film è solamente la punta dell’iceberg. Un iceberg fatto di decine di videogiochi da recuperare, sia tramite l’acquisto del singolo titolo che attraverso il sistema in abbonamento di Nintendo, che permette di accedere alla Virtual Console. Insomma: se avete amato il film diretto da Aaron Horvath e da Michael Jelenic, ora sapete dove investire il vostro denaro e, soprattutto, il vostro tempo libero.

E voi che cosa ne pensate? Quale di questi titoli avete già giocato? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, venite a stilare la vostra personale classifica direttamente nella chat del canale Twitch di BadTasteItalia.

