The Nun 2 è ora nei cinema ed è il gran successo degli ultimi giorni, guidando la classifica dei film più visti nel mondo.

La pellicola è la nona dell’universo di The Conjuring, sviluppatosi in più serie spin-off e in archi temporali lunghi secoli. Come destreggiarsi dunque all’interno del franchise per seguire un filo cronologico? Ecco una piccola guida per orientarsi.

The Nun (2018) – 1300, 1952, 1971

Un flashback racconta l’origine del demone Valak, apparso per la prima volta in The Conjuring 2. Il demone è stato risvegliato per la prima volta nel Medio Evo, poi intrappolato dai Templari e infine rievocato da delle suore quattrocento anni dopo. Le scene finali del film si riconnettono con l’ambientazione degli anni ’70.

Annabelle: Creation (2017) – 1943, 1945, 1967

Il film racconta l’origine dell’inquietante bambola, creata da un giocattolaio (nel 1943) dopo la morte accidentale della figlia. Nel 1945 la casa viene abitata da una suora e da 6 ragazze senza famiglia. Una delle ragazze viene posseduta da Annabelle di cui decide di prendere il nome e viene adottata dagli Higgins. Nel 1967 ritorna per uccidere i suoi genitori adottivi.

The Nun 2 (2023) – 1956

Il film è ambientato quattro anni dopo il primo. In un convento un prete viene assassinato e spetterà a suor Irene (Taissa Farmiga) indagare.

Annabelle (2014) – 1967

Ambientato appena prima degli eventi del primo film del franchise, Annabelle racconta la trasformazione di una bambola in un oggetto demoniaco, capace di diffondere il male. Come già The Conjuring, la storia si basa sui racconti dei due demonologi Ed e Lorraine Warren.

The Conjuring (2013) – 1968, 1971

Il film è il primo della lunga saga dei Warren, interpretati da Taissa Farmiga e Patrick Wilson. Comincia nel ’68 con l’arrivo di Annabelle, ma gran parte della vicenda è ambientata nel 1971.

Annabelle Comes Home (2019) – 1972

In questa pellicola, ambientata nel ’72, troviamo la bambola intenta a seminare terrore a casa Warren dopo che un’amica delle figlie della coppia l’ha rimossa dalla scatola in cui era stata imprigionata.

La Llorona: le lacrime del male (2019) – 1673, 1973

La maledizione in questo caso inizia nel 1673 quando una donna in Messico annega i suoi due figli per vendicarsi del marito infedele, diventando così uno spirito in cerca di altri bambini da sostituire ai suoi. La Llorona (basata sul folklore messicano) prende di mira nel 1973 una madre (Linda Cardellini) e i suoi due figli.

The Conjuring 2 (2016) – 1974

Prima di trasferirsi a Londra, i Warren indagano su un nuovo caso demoniaco: l’omicidio di Ronald DeFeo Jr. avvenuto ad Amityville. La cittadina ha dato vita a sua volta a una serie di famosi film horror.

The Conjuring: Per ordine del diavolo (2021) – 1981

Concludiamo con l’ultimo film in ordine cronologico. In questo caso troviamo i coniugi Warren coinvolti nel processo ad Arne Cheyenne Johnson, l’ultima persona che nel controbattere a un’accusa di omicidio ha invocato la possessione demoniaca come difesa.

Avete visto tutti i film della saga? Quali sono i vostri preferiti? Fatecelo sapere nei commenti!

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: TheWrap

Classifiche consigliate