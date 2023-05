Anatomie d’une chute (Anatomy of a Fall) è un film di Justine Triet con Sandra Hüller, Swann Arlaud, Samuel Theis, Jehnny Beth, in concorso alla 76 esima edizione del Festival di Cannes, distribuito in Italia da Teodora Film.

ANATOMIE D’UNE CHUTE (ANATOMY OF A FALL), LA TRAMA

Sandra, una scrittrice tedesca, vive con il marito Samuel e il figlio non vedente Daniel in un remoto chalet di montagna sulle Alpi francesi. Quando Samuel muore in circostanze misteriose, le indagini non possono determinare se si tratti di un suicidio o meno. Alla fine Sandra viene arrestata per omicidio e il processo mette a nudo la relazione tumultuosa che aveva con il marito, nonché la sua personalità ambigua. Le cose si complicano quando anche il giovane figlio arriva al banco dei testimoni…

