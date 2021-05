Le iniziative per festeggiare lo Star Wars Day di oggi sono già tantissime, e così ecco come ha deciso di celebrarlo, l’interprete di C-3PO nei film di

Come potete vedere nel video qui in alto, l’interprete del celebre droide ha deciso di pubblicare un video in cui legge un estratto dal suo libro I Am C-3PO – The inside story, ancora inedito in Italia.

La prima stagione di Star Wars: The Bad Batch, la nuova serie animata di Dave Filoni, è iniziata oggi su Disney+ in occasione dello Star Wars Day e proseguirà ogni venerdì con un nuovo episodio (a partire da venerdì 7 maggio).

Questa la sinossi ufficiale:

Star Wars: The Bad Batch segue il gruppo di cloni sperimentali d’elite della Bad Batch (presentati per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento subito dopo la Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch – una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’Esercito dei Cloni – possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio.

La serie è stata annunciata per la prima volta durante l’Investor Day della Disney a dicembre, e fa seguito alla conclusione di Star Wars: The Clone Wars, la cui ultima stagione è uscita finalmente su Disney+ l’anno. scorso.